Подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман задержан в Петербурге

Парень Анастасии Гришман задержан по подозрению в ее убийстве. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный Комитет сообщает о задержании подозреваемого в убийстве порноактрисы и тиктокерши Анастасии Гришман. Ее тело было найдено в квартире на Южном шоссе в Петербурге. На трупе эксперты насчитали шесть ножевых ранений.

- В результате проведения следственных действий совместно с сотрудниками МВД по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Петербургу.

Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения молодому мужчине, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Анастасии Гришман было 26 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что тело 26-летней модели было найдено в ванной квартиры, где она жила со своим 24-летним парнем. Известно, что он ранее судим. По предварительной версии, причиной жестокой расправы - шея девушки была буквально изрезана ножом - могла стать бытовая ссора.

В интервью «КП-Петербург» друзья погибшей рассказали о личной жизни модели и том, что могло привести к столь трагическому концу

Тревогу о пропаже Анастасии подняла ее подруга. Девушку обеспокоило, что актриса уже неделю не выходит на связь и она позвонила в полицию. После этого на указанный адрес выехал наряд, который утром 10 августа и обнаружил убитую

При этом в соцсетях порноактрисы шла привычная активность. Предполагается, что посты публиковал ее парень, ныне задержанный по подозрению в убийстве.

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