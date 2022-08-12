«Не соответствует описанию»: Остановку, рухнувшую на женщину во время урагана в Петербурге, установили с нарушениями

Упавшая на женщину остановка на проспекте Большевиков была установлена с нарушениями. Фото: СОЦСЕТИ

Остановку общественного транспорта на проспекте Большевиков, которая рухнула на 41-летнюю женщину во время урагана 6 августа в Петербурге, установили с несколькими замечаниями. Об этом «КП-Петербург» сообщили в комитете по печати Северной столицы. Напомним, в тот день в городе бушевала непогода, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Стихия повалила более 260 деревьев и порвала провода на 74 адресах. Пострадал один человек. Как раз та самая женщина, стоявшая на остановке у первого корпуса дома №10 на проспекте Большевиков.

- После установки павильона в 2020 году владельцу направили три замечания: техническому описанию не соответствовали цвет, внешний вид и маркировка. При этом место установки и заглубление фундамента были в норме - стандартное крепление к заглубленному фундаменту, - уточнили в Комитете. - После происшествия остановку демонтировали, на месте убрали осколки стекол и другие детали конструкции.

Крепление просто вырвало из фундамента. Хотя. по шкале Бофорта, порывы ветра 20 м/с немного слабы для такого разрушения. тФото: СОЦСЕТИ

Судя по фото с места происшествия, элементы крепления длиной в 10-15 сантиметров остались на конструкции – их просто вырвало из фундамента. Интересно, что в тот день в Невском районе были далеко не самые сильные порывы ветра. Больше всего досталось прибрежным районам. Но там остановки не летали.

Собственником разрушенной конструкции является ООО «Медиа Простор». По открытым данным, за прошлый год компания имела выручку в 13,4 млн рублей. Ее руководителем и соучредителем числится Рыков Игорь Борисович. Получить комментарии фирмы пока не удалось.

Акт установки конструкции. Фото: предоставлено "КП"

По последней информации, сейчас пострадавшую женщину лечат в Александровской больнице. Изначально она поступила туда с многочисленными переломами и пробитым легким, ее поместили в блок критических состояний. Комитет по печати собирается отслеживать состояние здоровья пострадавшей. В самой больнице информацию о здоровье женщины не комментируют.

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