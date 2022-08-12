Замертво упал, завели сердце, попытался встать: Как реанимировали 14-летнего хоккеиста СКА после удара шайбы в грудь

Хоккеист пытался встать после смертельного удара Фото: КП-Петербург

Смерть 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова потрясла спортивное сообщество. Удар шайбой в грудь убил Севу во время обычной будничной тренировки. У парня остановилось сердце. Мальчика пытались спасти врачи, но все было тщетно. Сейчас медики ждут результатов вскрытия, чтобы понять, что именно стало причиной смерти Малкова. А пока эксперты делают свои выводы, в распоряжении "КП-Петербург" появилось полное видео роковой тренировки.

Команда СКА занималась на своем льду 11 августа. Игра уже подходила к концу, когда один из спортсменов вышел на точку, чтобы нанести удар по воротам соперника. В этот момент Сева использовал хитрый прием - встал перед голкипером, перекрыв ему обзор. Но в итоге шайба попала прямо ему в грудь. На кадрах видно, что после удара спортсмен отъехал от ворот, через пару секунд схватился за грудь, а еще через две - рухнул на лед.

Спортсмен схватился за грудь и упал Фото: КП-Петербург

Началась паника, все игроки и тренеры сбежались к упавшему Севе. Врачи появились на площадке через 30 секунд. В течение минуты мальчика реанимировали и запустили Севе сердце. Хоккеист даже попытался встать, но не смог. Всеволода доставили в больницу на скорой. К сожалению, спасти его не удалось. Спортсмен умер.

Отец гордился сыном Фото: СОЦСЕТИ

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