Туристы пожаловались на закрытие границы Эстонии с Россией в Нарве

Эстония закрыла границу с Россией в Нарве. Фото: Александр ГЛУЗ

Жители расположенного в Ленобалсти Ивангорода и туристы из Петербурга пожаловались на закрытие границы Эстонии с Россией. Причем сделала это именно эстонская сторона. Сначала появились сообщения в соцсетях, что переход закрыт...

- Граница закрыта с 7 утра. И неизвестно, когда откроется. Вывозят памятник русским солдатам, - писали ивангородцы в группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД».

...их дополняли туристы на машинах: «Стоим ждем… а есть кто прошел границу сегодня? Думаем насколько реально это или разворачиваться». А потом появились сообщения, что останавливают даже рейсовые автобусы. В такую ситуацию попали пассажиры, ехавшие из Таллинна в Петербург. Их всем автобусом развернули на погранпереходе и отвезли на автовокзал в Нарву.

Сколько продлится это ожидание, никто точно не знает. Даже представители перевозчика, с которым связались корреспонденты «КП-Петербург».

- Официально граница временно закрыта, когда ее откроют мы не в курсе, - сообщили автобусники. А пока 50 пассажиров ждут открытия на автовокзале Нарвы.

А жители Ивангорода пишут, что пешеходный переход все же открыт, нельзя проехать только на транспорте.

- Сейчас можно только через «Парусинку», пешком. КПП «Нарва-1» закрыт до окончания мероприятий по сносу Мемориала советским солдатам (танк Т-34) на Петровской площади, - отмечают жители Ленобласти в соцсетях.

Напомним, что трудности с прохождением эстонско-российской границы начались еще несколько дней назад, ожидание в очереди достигало суток.

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