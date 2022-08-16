Торчат кабели, дверь открыта: Электроподстанцию в Ленобласти, убившую током 14-летнего подростка, не стали закрывать на замок даже после трагедии

Жители поселка Орехово боятся открытой трансформаторной будки, убившей 14-летнего подростка. Фото: предоставлено "КП"

В поселке Орехово в Ленобласти 14-летнего подростка Ярослава убило током от трансформаторной будки. Из любопытства подросток дотронулся до подстанции, от полученных травм он скончался на месте. Сейчас парня уже похоронили, но даже спустя два месяца после трагедии на подстанции ничего не изменилось. По словам местных, будка все также открыта и представляет опасность для детей. Но все закрывают на это глаза.

«К ТЕЛУ НИКОГО НЕ ПОДПУСКАЛИ»

Мальчик погиб 4 июня, в тот день семья была первый день на отдыхе на даче. Парень пошел играть с ребятишками, больше родители его не видели. Их даже не пустили на место происшествия, уж очень сильно обгорел Ярослав.

Ярославу было 14 лет. Он учился в 166-й гимназии. Фото: предоставлено "КП"

- Нам на участок прибегают ребята в слезах. Говорят: «Ярослава током ударило, он лежит». Через него прошло 10 тысяч вольт. У Ярослава обгорело больше половины лица. Все выжгло. Током ударило и его друга - 10-летнего мальчика. Но он выжил, потому что держался за Ярослава, а не за будку, - плачет Анна. Родители подростка продолжают заниматься с психологами.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняемой по делу стала сотрудница садоводческого товарищества, которая отвечала за будку. Она признает вину, но при это уточнила, что будку разрушили вандалы. До этого момента она всегда была ограждена и закрыта.

Фотография будки, сделанная в начале августа. Фото: предоставлено "КП"

«ТРАГЕДИЯ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ»

Удивительно, но даже после трагедии станцию не оградили и предупреждающих табличек здесь не поставили. Здесь даже не удосужились поставить замок, чтобы закрыть дверцу.

- 11 августа оказались около этого места. Никаких изменений. Все по-прежнему в открытом доступе, и трагедия может повториться! – переживает местная жительница Галина.

По словам жителей поселка, проход к будке ничем не закрыт. Да и сама она открыта "для всех желающих". Фото: предоставлено "КП"

«КП-Петербург» дозвонилась до главы администрации Сосновского сельского поселения Михаила Киреева. По его словам, он в курсе гибели ребенка. Но жалоб на трансформаторную будку в администрацию не поступало.

- У этой территории есть конкретный собственник. Скорее всего, это садоводство местное. Мы не имеем возможности тратить деньги на замки, забор и так далее. Этим занимается собственник. Как вариант, местные жители могут написать письменное обращение в нашу администрацию или в полицию и прокуратуру. Тогда мы уже найдем собственника и потребуем привести будку в надлежащий вид, - пообещал Михаил Киреев.

Родители Ярослава возмущены, как и остальные местные жители. Отец парня после случившегося из-за стресса даже попал в психиатрическую клинику. Сейчас он уже прошел курс лечения, но мысль о том, что трагедия может повториться, семье не дает покоя.

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