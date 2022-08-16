«Вон отсюда, фашист»: Украинка выселила семью вместе с кошкой из квартиры в Москве за то, что они русские

Украинка выселила молодую пару с кошкой из квартиры из-за того, что они русские. Фото: СОЦСЕТИ

- Вы русские - вы все за спецоперацию. Вон отсюда! Казалось бы, уж что-что, а квартирный вопрос и политика - вещи далекие. Но именно с такими словами хозяйка двухкомнатной квартиры в Москве посреди ночи разбудила своих арендаторов. За свою позицию поплатились не только 24-летний Владимир, его девушку (имена героев истории изменены – Прим.ред), но и даже кошка.

Парень работает музыкальным менеджером, организует тематические мероприятия в Петербурге. Индустрия далека от политики, но именно за свои взгляды молодому человеку пришлось отвечать перед украинкой. Взрослая женщина за 20 минут выставила пару и питомца за дверь.

«ФАШИСТАМ» ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Как рассказал Владимир «КП-Петербург», он и девушка жили в двухкомнатной квартире в 3-й Павелецком проезде в Москве около полугода. Платили исправно, 50 тысяч рублей в месяц. Мебель не громили, по ночам не плясали. Но в начале августа к ним почему-то зачастила хозяйка - 56-летняя Полина. Приходила без предупреждений. А в ночь на пятницу, 12 августа, поставила им политический ультиматум.

Вова и его девушка работают в музыкальной индустрии. Политикой они не интересуются. Фото: СОЦСЕТИ

- Просто заявилась, ни с того ни с сего закричала: «Выезжайте, или за вами сейчас приедут мои крепкие ребята. Слышишь ты, фашист? Твои солдаты у меня на Украине детей убивают и женщин насилуют. Что ты тут вякаешь мне?». В общем, обрушила на нас надуманные русофобские претензии. Мы за 20 минут, можно сказать, эвакуировались, - сетует Вова.

По словам молодого человека, никакие аргументы женщина не слушала. В ночи им пришлось ехать с десятком сумок в офис Владимира, чтобы хоть где-то поспать.

- Я ни в коем случае ее не провоцировал. Я пытался примириться. Не кричал, что я за или против кого-то. Я лишь сказал: «Я русский и горжусь этим», - заверяет парень.

Молодая пара прикипела к квартире. После выселения им так и не вернули залог. Фото: СОЦСЕТИ

Спустя неделю Вова и его девушка так и ютятся в офисе. Найти жилье им пока не удалось. Парень думает, обращаться ли в суд или полицию, ведь ему не вернули залог. Сумма там немалая, около 90 тысяч рублей. Но сильнее всего от стресса пострадала двухлетняя кошка Максюша.

- Она перенервничала из-за криков. Максюша в шоковом состоянии, первые дни ее тошнило постоянно, - говорит хозяин питомца.

Максюша тоже не интересуется политикой, но и ей пришлось несладко из-за горе-хозяйки. Фото: СОЦСЕТИ

«СЛОМАЛИ ШКАФ, УКРАЛИ ПЫЛЕСОС»

По словам Владимира, спустя пару дней он связался с дочерью Полины, моделью Ангелиной. Рассчитывал, что обе стороны «остыли». Но надежды вернуть деньги были тщетны.

- Сначала дочь хотела пойти на компромисс, но потом стала повторять ее слова и врать: «Нам немыслимо слышать, что ты русский и за Путина. Потому что мы украинцы, ты сам все понимаешь. К тому же вы сломали шкаф, сожгли мультиварку, испортили раковину на кухне, содрали плинтусы, выбросили шторы наши белые, украли пылесос. Свиньи как так можно?», - цитирует дочь хозяйки Владимир.

Дочь хозяйки (на фото) заявляет, что пару выселили за "свинский" образ жизни. Фото: СОЦСЕТИ

Сама Полина на звонки и сообщения «КП-Петербург» не ответила. Ее дочь Ангелина, напротив, вышла на связь. Но комментировать что-либо по поводу выселения Владимира модель отказалась.

- Вам не стыдно работать в настолько желтушной газетенке, занимающейся не журналистикой, а пропагандой, промывающей людям мозги? – вбросила встречные вопросы девушка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрист Дарья Комарова, эксперт в сделках с недвижимостью

- Молодому человеку нужно было заключать договор аренды и провести юридическую проверку собственника. Нужно было убедиться, действительно ли женщина согласна на сдачу квартиры. Прописать условия расторжения договора. А устные договоренности в суде не примут. Переписку из мессенджеров можно заверить у нотариуса, но это довольно затратно и долго. Плюс нужно заплатить и за услуги юриста в суде. Только трата нервов, времени и денег. Поэтому, если это возможно, молодому человеку и женщине лучше еще раз встретиться и уладить все миром между собой. Если он не разрушил ничего, то хотя бы половину залога по-человечески ведь можно вернуть.

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