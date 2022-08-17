«Хотел подарить жене»: Похитителем ящерицы из Ленинградского зоопарка оказался 32-летний мужчина из Тульской области, его задержали

Полиция выяснила причину похищения редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге раскрыта кража редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка. Рептилию похитил один из посетителей. Полиция его задержала, им оказался 32-летний мужчина из Тульской области. Он сразу же признался, что на момент инцидента был пьян, а кражу совершил ради жены. Ранее «КП-Петербург» уже писала, что акантозавра вытащили из террариума буквально за 10 секунд, после чего злоумышленник скрылся. Через два дня оперативники пришли в квартиру подозреваемого в один из домов на Народной улице. К сожалению, рептилии уже на месте не было - ее нашли мертвой под окнами многоэтажки.

Рогатый малютка прожил всего два дня у нового хозяина. Фото: Ленинградский зоопарк

- Мужчина хотел подарить ящерицу жене, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. - Он повредил замок стеклянного террариума в зоопарке и похитил рептилию. Сейчас его доставили в отдел полиции. Оказалось, мужчина ранее судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Зоопарк оценил ящерицу в 21 тысячу рублей.

Мужчина был пьян и хотел покрасоваться перед супругой. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На допросе похититель заявил, что украденный им акантозавр погиб без его помощи - якобы сам случайно выпал из окна.

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