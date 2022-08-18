Море с плавающими бутербродами, алчные таксисты и безумные цены: Как Геленджик за сутки может отбить все желание отдыхать на юге России

Добраться до моря в Геленджике - тот еще квест Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

«Зачем мне солнце в Монако», если есть Геленджик? Пока Люся Чеботина в своей песне выбирает между Монако и Сан-Тропе, корреспондент «КП-Петербург» решила рассмотреть более приземленные варианты - съездить на российское побережье Черного моря. Наслушавшись рассказов о колорите и красотах Геленджика, упаковала чемоданы и спустя 38 часов на автобусе уже загорала на пляже. Рассказываем, на какие уловки идут местные предприниматели, чтобы выманить побольше денег из туристов, почему здесь никто не любит одиноких, а главное - как до моря, которое видно из окна, можно идти 40 минут.

Вид на горы и море открывается прямо с вокзала Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

«ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕТЕ»

- Приехали! – докладывает водитель автобуса, который примчал толпу петербуржцев к долгожданному морю (репортаж о поездке на автобусе из Петербурга до Геленджика читайте здесь).

Останавливаемся на вокзале. Вдыхаем соленый воздух и дальше в путь. Ковылять с сумками по горам не хочется, но вижу, что за воротами вокзала нас уже ждет стройный ряд местных таксистов.

- До Кабардинки за 500 рублей довезу! Дешевле не найдете… Архипо-Осиповка за 700, - на перебой кричат таксисты, набросившиеся на толпу свеженьких туристов с полными кошельками.

- Вот это выбор, - думаю я. – Сейчас быстренько доберусь до гостиницы.

Не тут-то было. Называю адрес, а желающих везти меня нет.

- По городу не поеду, - отмахнулся от моего предложения загорелый водитель.

Путь на пляж оказался тернистым

Поторговались еще минуты три и сошлись на 300 рублей за 10-минутную поездку. Только прибыв на место, поняла, что меня облапошили… Вызвав такси через приложение на телефоне, могла бы рублей 150 сэкономить. Но гулять, так гулять, не зря же полгода копила на отпуск.

Вещи разложила, купальник в зубы и бегом на море.

7-40 МИНУТ ДО МОРЯ

«От нас до набережной всего 7 минут», - гласило объявление гостиницы на одном из сайтов по поиску жилья в Интернете.

Выбор я делала, убедившись в достоверности информации с помощью навигатора. На деле все оказалось немного иначе. Если смотреть по прямой, то море действительно в 7-10 минутах ходьбы от гостиницы. Только вот прямой дороги нет.

Те, кто не преодолел путь до пляжа, загорали прямо на траве у ресторанов Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Пройдя зигзагом мимо мусорных контейнеров, жилых дворов, нескольких санаториев, перебежав на свой страх и риск через трассу, я, наконец, увидела набережную на фоне тихих морских волн.

В предвкушении первого заплыва начинаю по пути мазаться кремом от загара, чтобы зря время не терять. Уже натерев мозоль на ноге и настроившись окунуться в прохладную воду, вприпрыжку спускаюсь по лестнице к песчаному пляжу.

Пробраться к воде через закрытые пляжи просто невозможно. Открыт только небольшой центральный Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Девушка, сюда нельзя. Это частный пляж для отдыхающих в санатории, - убедительно твердит мне внушительных объемов мужчина, спорить с которым явно не стоит.

- Эм… А как на центральный пройти, не подскажете? – спрашиваю я голосом полным разочарования.

- Вам на середину набережной. Это минут 10 еще, - смеется молодой человек.

Вот это поворот. Так заявленные «7 минут до пляжа» превратились во все 40. А что делать? Топаю дальше. По дороге замечаю, что пробраться к воде на набережной Геленджика – тот еще квест. Весь берег застроен ресторанами, кафе, гостиницами или оккупирован частными, закрытыми пляжами.

- Еще пару лет назад этих зданий и в помине не было, но сейчас вот понастроили, - вздыхает местный житель, сидящий на лавочке у кафе, услышав мое негодование.

Доступ к воде на набережной преграждают кафе, рестораны и санатории Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- А как же вы сами купаться ходите?

- Мы это делаем раз в три года, - после протяжного смеха отвечает пенсионер. – Да и уж точно купаемся не здесь, уезжаем в сторону Дивноморского. Там вода в разы чище, у нас в Геленджике лучше в море вообще не лезть.

«ALL INCLUSIVE» ПО-РУССКИ

После такой пугающей рекламной паузы отправляюсь дальше на поиски пляжа. Спустя 10 минут и одно мороженое раскидываю свое полотенце на золотистом песке. Народу на пляже оказалось не так много, как на пугающих фото из Интернета. Тут спокойно можно расположить не только полотенце, но и при желании целое одеяло.

Пляж оказался не так сильно заполнен людьми

Первым делом идем трогать водичку. Она, кстати, нехило поросла водорослями. Нечто, напоминающее морскую капусту, заполонило весь пляж. Единственное, с чем мне в этом плане повезло так это то, что сезон медуз уже закончился. Протягиваю руку к морю, но боковым зрением замечаю, как мимо тихо проплывает чей-то завтрак в виде надкушенного тоста. А рядом и сигаретка, видно, чей-то перекур. Да это же прям «all Inclusive» по-русски!

В море приходилось разгребать водоросли Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Также по-русски, целеустремленно иду в воду, которая к августу уже успела прогреться до 26 градусов. Отодвигая руками водоросли и пытаясь не напиться соленой водички, не забываю поглядывать на берег – вдруг кто решит покуситься на мое оранжевое полотенце.

Как могла покупалась, в позе курочки гриль на солнце понежилась, значит, можно и заглянуть на местные кухни. Тут они на любой цвет и вкус: шашлык прямо из мангала, грузинские блюда, устрицы, барабулька вместо картофеля фри.

Поглаживая опустошенный живот, подхожу к администратору одного из заведений, ароматы которого уже распространились вдоль по набережной.

- Девушка, есть столики у вас свободные?

- Нет, все забронировано до самого закрытия, - огорошивает меня хостес.

Найти свое местечко под солнцем на пляже оказалось не трудно Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Не беда, выбор настолько велик, что просто перехожу в соседнее кафе. Еще раз пять услышав заученное «извините, все забронировано», начинаю думать, что так в Геленджике от голода и помру. Спасительным казалось менее броское кафе в самом конце набережной.

- Вы одна будете? – пренебрежительно спрашивает дама-администратор, окидывая меня взглядом с ног до головы.

В ответ киваю.

- Ну даже не знаю. У нас есть столик только в зоне для курящих под сценой у колонок, - говорит девушка, показывая на полупустой зал.

Так вот как выглядит знаменитое южное гостеприимство? Понять их можно, я одна даже после активного плаванья наесть больше, чем на 1000 рублей уж точно не смогу. Намного выгоднее получается посадить ту подвыпившую компанию, что уже подпирает меня сзади в ожидании столика.

- Ладно, ведите в свою зону для курящих, - сдаюсь я, увидев скопившуюся сзади очередь.

Цены в ресторанах и кафе заставляют удивиться Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

ОТ ГЕЛЕНДЖИКА ДО ЛУНЫ ЗА ПОЛТИННИК

Следующий сюрприз меня ждал в меню. Я уж думала, что перещеголять Петербург (барную столицу) в ценах на алкоголь сложно, но нет. Классический «Мохито» объемом 280 миллилитров можно взять за 800 рублей! Дальше – больше. По этой же цене оригинальный коктейль «Малибу» с ромом и апельсиновым соком объемом каких-то 150 миллилитров. Цифр меньше 500 в этом ресторане явно не знают.

Блюда на мангале можно заказать только от 200 грамм. Так, порция шашлыка из свинины обойдется вам в 380 рублей, а вот из баранины во все 900 рублей. Но после знакомства с местными ценами на экскурсии, счет в ресторане кого-то уже вряд ли удивит. Двухчасовая поездка на квадроциклах стоит - 4000 рублей! И уж поверьте, рассказ о местных достопримечательностях в стоимость билета не входит. Лишь руль, колеса, инструктор.

Если экскурсии не по карману, то ничего страшного. Море пока еще бесплатное. Правда вот пройтись по набережной, не потратив ни копейки, практически невозможно. С одной стороны мороженое в рожке за 200 рублей, с другой – посмотреть на Луну за 50 рублей. Да, вот так нынче туристов развлекают.

за 50 рублей из Геленджика можно было "перенестись" прямо на Луну Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- За 50 рублей все настрою, сможете посмотреть на Луну совсем близко из телескопа, как настоящие астрономы, - завлекает людей веселый старик с толстой пачкой «полтинников».

Желающих познакомиться с космосом выстроилась целая очередь.

- Да он тут уже много лет стоит, такие большие деньги зарабатывает! – шепчет мне местный житель, наблюдающий за туристами. – Этот дед еще и монополист. Таких телескопов у него штук пять по всей набережной. Ни налогов тебе, ни комиссий, чистые деньги.

- Да у вас, я посмотрю, весь бизнес строится не совсем законно?

- Не совсем так… Он, скорее, весь незаконно узаконивается, - смеется незнакомец.

Где уж точно преступают закон, так это на местном рынке. Еще пару лет назад там стоял гул продавцов, кричащих: «Чача! Домашнее вино! Сам ногами топтал, клянусь». Сейчас на прилавке не увидишь ни одной бутылки.

- А у вас тут вино домашнее нигде не продают? - спрашиваю у милой девушки с арбузами.

- Продают, только тихонько. Иди сюда, - зовет она меня за прилавок.

Дальше все по старинке – пробуем из пластикового колпачка под рассказы продавца о собственных виноградниках. Выбор я остановила на гранатовом. Напоследок набрала еще, конечно же, специй, варенья, чай и пару фруктов в дорожку. Все натуральное, все с собственных кустов. Так с полными сумками и лапшой на ушах я и отправилась обратно на вокзал, там меня уже ждал красавец-автобус.

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