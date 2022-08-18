Тело девочки лежало в реке в сумке с гирей: Под Петербургом расследуют жестокое убийство всей семьи

Возбуждены уже три уголовных дела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящий детектив вот уже 14 лет разворачивается в Ленинградской области под Петербургом. Расследование началось с ужасной находки на берегу реки Ижора. 12 апреля 2008 года там обнаружили труп мужчины, завернутый в пакеты черного и голубого цвета, а также черно-белое покрывало.

- Все это было перемотано скотчем и автомобильным тросом. С момента смерти мужчины прошло уже около двух месяцев, поэтому установить причину его смерти не удалось из-за гнилостных изменений, - сообщили в пресс-службе СК .

О том, что перед смертью мужчина пережил страшное говорили лишь ссадины и раны на лице и конечностях. Но спустя четыре месяцам следователям пришлось вернуться к берегам Ижоры. Там их ждали еще два загадочных трупа.

Портрет женщины, оказавшейся матерью девочки ФОТО: пресс-служба СК

- 27 августа 2008 года там были обнаружены тела неизвестных мужчины и женщины, частично погруженные в воду. Их руки и ноги были связаны скотчем, тела завернуты в тканевые мешки и покрывала, обвязаны плетеной веревкой. Этой веревкой тела были связаны между собой и привязаны к поребрику, - поясняют в СК.

Обоим погибшим было около 45-55 лет. Схожесть этой находки с предыдущей заставила насторожиться следователей и местных жителей. Однако до октября 2021 года дело так никуда и не сдвинулось. Установить личности погибших не получалось. Но спустя 13 лет история стала еще более запутанной, так как в реке был найден еще один труп.

Портрет мужчины, оказавшегося отцом девочки ФОТО: пресс-служба СК

- Днем 9 октября 2021 года мужчина, увлекающийся поиском, забросил в Ижору огромный магнит. С его помощью он вытащил со дна сумку с гирей. К этой сумке с помощью проволоки были привязаны костные останки ребенка, - рассказывают в СК.

Тело и вещи ребенка нашли в октябре 2021 года ФОТО: пресс-служба СК

Погибшей оказалась девочка 5-10 лет. Генетическая экспертиза помогла установить, что мужчина и женщина, чьи останки были найдены в реке 13 лет назад, являлись родителями малышки. Мужчина, чей труп был найден первым, родственником им не приходился.

Девочке на момент смерти было от 5 до 10 лет ФОТО: пресс-служба СК

Так сразу три уголовных дела застопорились - до сих пор не удалось установить личность никого из погибших. Сейчас следователи продолжают ломать голову над загадочными убийствами и просят всех, кто узнает в портретах погибших кого-то из знакомых, немедленно об этом сообщить.

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