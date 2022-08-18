Станция «Кудрово», три перегона метро и два депо: Какими проектами подземки займутся в Петербурге в ближайшее время

Власти продлили контракт с "Метростроем", поэтому станциям и депо точно быть! И строительству, и реконструкциям. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный продлил контракт с «Метростроем Северной столицы», единственной компанией, которая проектирует, расширяет и реконструирует городскую подземку. Теперь предельный срок работ по этому контракту – не октябрь 2023 года, а декабрь 2032 года. За это время, как и задумывалось изначально по федеральному постановлению, «Метрострою» нужно построить 32 станции за 602 млрд рублей. Двух лет для объемных работ было недостаточно, а вот уже десяти должно хватить для добротного результата.

Одним большим контрактом для долгожданного строительства не обойтись. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) подпишет с подрядчиком отдельное дополнительное соглашение по каждому из объектов. Будь то новая станция, электродепо или капитальный ремонт существующей станции.

Так может выглядеть схема метро в далекой перспективе. А пока можно оценить, какими станциями и перегонами власти и подрядчик займутся в ближайшее время. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В течение года, рассказали «КП-Петербург» в компании, есть вероятность, что КРТИ подпишет со своим единственным подрядчиком сразу несколько таких соглашений.

– Мы планируем, что в ближайшее время подпишем с КРТИ соглашения по шести объектам. Это участок Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Планерной», станция «Кудрово» Лахтинско-Правобережной линии, электродепо «Правобережное», участок Красносельско-Калининской линии от «Путиловской» до «Каретной», электродепо «Красносельское» и участок Фрунзенско-Приморской линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта», – поделились планами в «Метрострое».

Это значит, что в ближайшей перспективе именно эти объекты могут, наконец, начать проектировать и строить.

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