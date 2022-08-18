Петербург продлил контракт на строительство новых станций с «Метростроем Северной столицы» до 2032 года

Изменения носят только бюрократический характер. Станции в Петербурге обещают строить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) продлил условия контракта с «Метростроем Северной столицы» («МСС»). Теперь предельным сроком исполнения работ (проектирование, строительство и реконструкция станций метрополитена - прим.ред.) стало не 1 октября 2023 года, а декабрь 2032 года. Такое постановление правительства города со свежей поправкой уже подписал губернатор Александр Беглов. Информацию об этом «КП-Петербург» подтвердили в самом «МСС».

В «Метрострое» отметили, что двух лет, которые изначально выделило федеральное правительство на объемные работы, было катастрофически мало.

За ближайшие 10 лет будут не только строить новые станции, но и реконструировать уже работающие. Например, "Чернышевскую" и "Нарвскую". Фото: Артем КИЛЬКИН

– В этом постановлении федерального правительства, которое наделило «МСС» статусом единственного поставщика по проектированию, строительству и реконструкции метрополитена Петербурга, шла речь о 37 объектах общей стоимостью 602 млрд рублей. Освоить такой объем работ до 2023 года физически невозможно ни при каких условиях, по части объектов даже не разработана документация, – разъяснили в компании.

Изменения носят чисто бюрократический характер – контракт пролонгировали, чтобы проекты успели реализовать, сверяясь с программой развития метро. Двух лет было мало для воплощения планов.

– Пока пролонгация будет до 2032 года, это объективная нормальная дата. За это время будут строиться новые станции и реконструируются несколько существующих, например, «Чернышевская» и «Нарвская», – подчеркнули в «Метрострое».

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