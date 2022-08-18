Заблудившуюся 86-летнюю пенсионерку шестой день ищут в лесах под Петербургом

Заблудившуюся 86-летнюю пенсионерку ищут шестой день в лесах под Петербургом. Фото: "ЛизаАлерт"

Вот уже шестой день в лесах Всеволожского района Ленобласти плутает 86-летняя пенсионерка Галина Зайцева. Хрупкая бабушка пошла за черникой и грибами в субботу, 13 августа, но так и не вернулась домой. На пятый день поисков волонтеры сообщили о пропаже бабушки – им потребовались добровольцы, потому что поиски пока не дают результата.

- Бабушка ушла в районе полудня. Жила у себя на дачном участке в СНТ «Нива». Это Северная Самарка, под Всеволожском, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе регионального ПСО «ЛизаАлерт». – Заявка о пропаже поступила нам в районе 15:00 на следующий день.

Первым забеспокоился взрослый внук Галины Ивановны, который гостил у нее в саду. По его словам, бабушка знает лес чуть ли не на зубок.

- Для нее абсолютно нормально смотаться за грибами. Собиралась уйти ненадолго, с ведерком. Утром предупредила родню и сказала, что через пару часов вернется. Несмотря на ее хрупкий внешний вид, Галина Ивановна – женщина боевая и бодрая, - уточняют в «ЛизаАлерт».

Ориентировка на пропавшую бабушку. Фото: "ЛизаАлерт"

Поиски ведутся беспрерывно, днем и ночью. Волонтеры не теряют надежду, потому что бывали случаи, когда бабушек находили живыми и спустя 18 дней.

- Местность хорошо проходимая, лес хорошо просматривается, без завалов. Встречаются ручьи с камышами, места с морем черники. Ночью не холодно. Но днем, конечно, душновато при такой жаре, – поделилась с «КП-Петербург» руководитель поисковой группы спасателей-добровольцев «Экстремум». – Мы перепроверили все подозрительные места, в том числе с воздуха. Наша группа уже там не работает. Там лес повсюду. Все пути отхода мы проверили – ни души. Проблема в том, что бабушка не сказала, куда конкретно идет и не взяла телефон. Но на месте остаются еще некоторые группы и МЧС. Мы туда вернемся, если будут наводки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пила воду из мха, спала на болоте»: Дочери рассказали, как потерявшаяся 73-летняя пенсионерка 18 дней выживала в лесу

Ее искали сотни человек под дождем в болотистых лесах и уже отчаялись, подумав, что в таких условиях не выживет никто. Но закаленная Екатерина Михайловна смогла (подробности)

В Ленобласти пенсионерка трое суток провела в лесу, уйдя за грибами

Замерзшую, но живую женщину нашли спасатели (подробности)