Зарплата в два раза меньше, чем в «Зените»: Артема Дзюбу купил малоизвестный турецкий клуб

Бывший тренер "Зенита" Алексей Стрепетов оценил переход Артема Дзюбы в турецкую лигу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После трех месяцев безработицы один из лучших футболистов "Зенита", наконец, нашел себя. Правда, не в родной стране. Бомбардир перешел в малоизвестный турецкий клуб «Адана Демирспор»! Правда, в зарплате игрок все-таки потерял. По слухам, теперь Дзюба будет получать около 1,5 млн евро, что в два раза меньше его зарплаты в Петербурге. Такое решение футболиста "КП-Петербург" прокомментировал бывший тренер сине-бело-голубых Алексей Стрепетов.

- Конечно, этот клуб почти никто не знает. В Лиге чемпионов он не выступает. В медийном плане это шаг назад. Но Артема можно понять, он, скорее всего, подписал хороший контракт. Это новый вызов для него и его злопыхателей. Компания у него хорошая в чемпионате – «Фенербахче», «Бешикташ» и «Трабзонспор». С его характером и мастерством у него получится доказать свою состоятельность, - считает бывший тренер «Зенита».

Артем согласился на существенное понижение зарплаты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из звезд в новом клубе Дзюбы только его партнер по «Зениту» Ярослав Ракицкий и скандальный итальянец Марио Балотелли, схожий по комплекции с россиянином. Вероятно, форварды будут бороться друг с другом за место в старте.

- Артем родился прирожденным бомбардиром. Десять мячей за сезон – его минимальная планка. Но нужно завоевать место в основном составе, вытеснить Балотелли, – подчеркивает Стрепетов. – Многое будет зависеть от тренерского штаба, как Артема будут использовать. В идеале, чтобы было как в «Зените». Артем бы обслуживал фланги, а они ему в ответ передачи. Жаль, что он долго был без игровой практики. Желаю ему как можно быстрее почувствовать вкус гола.

Как добавил Алексей Стрепетов, Артем без особого труда мог бы усилить топ-5 клубов Российской Премьер-лиги. Но, похоже, после «Зенита» играть на родине ему уже скучно.

Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал «КП-Петербург» неожиданный переход Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

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