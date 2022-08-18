Поставили страшный диагноз: Умер пес-поисковик из «Лиза Алерт», спасавший жизни детей и пенсионеров в Петербурге

Умер пес-поисковик, спасший много людей в Петербурге и Ленобласти / Фото: ЛизаАлерт

В Санкт-Петербурге умер настоящий герой - поисковой пес по имени Шелдон. Добродушная овчарка была членом волонтерского отряда "Лиза Алерт". Вместе с поисковиками он прочесывал километры лесов и полей, спасая жизни детей, взрослых и стариков. А августе 2022 года верного друга не стало. Об этом рассказали в поисковом отряде.

- В нашей поисковой семье случилось несчастье. Не стало нашего друга. Друга, с которым пройдены сотни лесных километров. Друга, с которым выполнено бессчетное количество задач. Он не только помогал нам находить заблудившихся людей, но и предупреждал о приближении диких животных. Его любили абсолютно все, - сообщили в "Лиза Алерт".

Шелдон появился в семье поисковика Михаила маленьким щеночком / Фото: ЛизаАлерт

Шелдон появился в семье поисковика Михаила двухмесячным щеночком. Вскоре пушистый и радостный комочек начал осваивать азы дрессуры. А когда Михаил присоединился к поисковому отряду, то постепенно стал брать с собой собаку. Шелдон с интересом усваивал новые знания, учился реагировать на людей и подавать знаки. Так, вскоре он спас дедушку, заблудившегося в лесу.

- Нашей "лисе" дали вещь потеряшки. Сперва Шелдон пошел не в ту сторону по следу, но, когда мы разобрались, он быстро потрусил в сторону болота. Пес уверенно шел по запаху, но в болоте след потерял. Увы. Мы решили попробовать поработать на отклик и, о чудо, в ста метрах от нас дедушка отозвался! После чего Шелдон уже пошел на звук. И вскоре дедушка уже был с родными, - вспоминает Михаил.

Подходя в пострадавшим, поисковики всегда говорили, что с ними пес, который никогда не обидит. Выглядел он куда более грозным, чем был в действительности. Все всегда чувствовали себя рядом с таким другом под надежной охраной.

Несмотря на болезнь, пес продолжал помогать людям / Фото: ЛизаАлерт

В сентябре 2020 года Шелдону поставили страшный диагноз – лимфома. С тех пор пес постоянно проходил химиотерапию, но даже во время болезни продолжал искать людей.

- Мы запомним Шелдона большим, добрым, невозмутимым и жизнерадостным. Пусть в вашей памяти он тоже останется таким.

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