«У ребенка сожгло глаза»: Родители рассказали о состоянии 9-летнего мальчика, которого на детской площадке расстрелял неизвестный

Хулиган с пистолетом, напавший на детей в Петербурге, требовал от них телефон. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полицейские разбираются в нападении мужчины с пистолетом на школьников. ЧП произошло во дворе дома №4 на улице Стасовой, где неизвестный открыл стрельбу по 9-летним детям. Хулиган выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо одному из мальчиков, после чего сбежал. Сейчас его разыскивает полиция. «КП-Петербург» поговорила с родителями пострадавших детей.

- Ко мне домой прибежала заплаканная дочь. Она рассказала, что неизвестный мужчина начал рыться в сумках ребят со словами: «Вы украли мой телефон, отдайте его!». Они были в шоке, сказали, что ничего не крали. После этого мужчина ушел. Но позже, когда дети собрались домой и вышли с площадки, он к ним снова подскочил. Девочки успели убежать. Но он схватил ребенка, на котором была сумка, стал в ней рыться. Ничего не нашел, после этого он и выстрелил из пистолета в лицо ребенку, - рассказывает Анастасия.

Мужчину практически не засветился на камерах видеонаблюдения. Фото: предоставлено "КП"

Перед тем, как скрыться, мужчина поднял «гильзу» с асфальта. Его лицо попало на камеры видеонаблюдения. По словам других местных жителей, нападавший не был пьян и двигался уверенно.

- Выстрелив в мальчика, он прокричал: «Я же сказал, что это сделаю!». Абсолютный неадекват, – недоумевает мама одной из девочек. – Мой муж повез пострадавшего мальчика на осмотр врачу. У него диагностировали ожог глаз 1-2 степени. Ребенок очень испугался, плакал.

Соседи составили маршрут мужчины. Он ходил около школы и наблюдал за детьми. Фото: предоставлено "КП" / Яндекс.Карты

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавший был одет в черный спортивный костюм, белую футболку и белые кроссовки. Кепка черная, волосы темные и кудрявые.

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