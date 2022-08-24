Жила в Эмиратах, подрабатывала эскортницей и пускала слухи о болезни: Чем запомнилась Анастасия Кочервей на шоу Дом-2

Кто такая звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей, которую нашли мертвой в реке Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» ошарашены трагической новостью. Умерла звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей, ее тело найдено в реке в Санкт-Петербурге. Об этом в соцсетях утром 24 августа 2022 года сообщила ее подруга-модель Олеся Малибу. Женщина, также бывшая участница телепроекта «Дом-2» написала, что мать Кочервей едет в Петербург на опознание дочери. Сама же родительница, шокированная смертью дочери, от комментариев отказалась. Рассказываем о том, кто такая звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей, которую нашли мертвой в реке Санкт-Петербурге.

Настя всегда цепляла мужчин эффектной фигурой. Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Кочервей родилась на Кубани в 1993 году в обычной семье. Первое время они жили в станице Советской. Уже став звездой «Дома-2», Кочервей со слезами на глазах делилась воспоминаниями о тяжелом детстве. Оказалось, что девушка была инвалидом: в четыре года у нее отказали ноги. Но болезнь удалось победить.

- Ни врачи, ни знахарки не понимали, что со мной. Помню дни рождения, когда мои друзья веселились и танцевали, а я лежала в кровати и смотрела на них со стороны, - вздыхала звезда «Дома-2».

На "Доме-2" Анастасия встречалась с Андреем Шабариным. Фото: СОЦСЕТИ

Во время учебы о Кочервей отзывались как о веселой девочке. Отличницей она не была, но и двоечницей тоже. В юношестве поступила в вуз и стала специалистом в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Позднее окончила актерские курсы. Начинала работать в фитнес-клубах, в том числе была администратором и менеджером. У Кочервей была неплохая фигура, и она всячески этим пользовалась. Например, участвовала в конкурсах красоты, в том числе бикини. Потом увлеклась стрип-пластикой.

Красотка сумела стать хостесом, презентовал люксовые автомобили, встречала важных деловых гостей на светских мероприятиях. После «Дом-2» Настя не скрывала, что периодически подрабатывает в эскорте. Это давало большой заработок, ведь часть денег она отсылала матери на лечение.

Анастасия рассказала о том, что она была инвалидом в детстве. Фото: СОЦСЕТИ

На телевидении Кочервей впервые появилась в 2017 году в программе «Давай поженимся», где Лариса Гузеева пыталась найти ей жениха. Через год Анастасия попала на «Дом-2». Там она сразу привлекла внимание большей части мужской половины, но отношения строить начала с Андреем Шабариным из Краснодара. На шоу Дом-2 Анастасия Кочервей была несколько месяцев и покинула его в августе 2018 года.

Последнее время Анастасия Кочервей жила в Арабских Эмиратах и в Петербурге. Временами выступала в роли эксперта на ток-шоу на федеральных телеканалах. Последний раз о ней было слышно после заявления о раке груди, но, как оказалось, Кочервей здорова, ее просто обманули врачи-мошенники.

Кочервей была нарасхват на ток-шоу на федеральных телеканалах. Фото: СОЦСЕТИ

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