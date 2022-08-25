«Ты ее сейчас убьешь»: Школьница поставила на колени и жестоко избила свою подругу под хохот одноклассников в Петербурге

12-летняя девочка жестоко избила подругу на детской площадке в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Ужасное проявление детской жестокости произошло в Санкт-Петербурге. В одном из дворов города в хоккейной "коробке" 12-летняя девочка яростно избила свою подругу, таская ее за волосы по площадке и пиная ногами прямо в лицо. Драка произошла еще в начале августа 2022 года. "Наказывала" подросток сверстницу на глазах друзей, столпившихся вокруг. Одна из девочек все происходящее сняла на видео по просьбе драчуньи.

- Заработаем много денег, - хохочет за кадром один из присутствующих мальчиков. - Кто на кого ставил? Где мои деньги.

Так цинично дети наблюдали за тем, как девочка избивает свою беззащитную подругу. Обезумев от агрессии, школьница ставила на колени девочку, то и дело целясь ногой ей в голову.

- Все, хватит! Пожалуйста! Ну, пожалуйста, хватит, - только и могла, хныкая, кричать несчастная.

- Попытайся хоть отпор дать, - советовали дети, спокойно наблюдая за избиением.

Школьница, которая избивала подружку, периодически приговаривала: "Это тебе за все". По всей видимости, девочки поссорились перед этим. Однако неожиданно ссора переросла в жестокий акт агрессии. В какой-то момент дети, наблюдавшие за избиением, попросили девочку прекратить: "Ты ее сейчас просто убьешь".

"Налупившись" вдоволь, девочка отпустила плачущую сверстницу. Та сначала попыталась уйти, но дети позвали ее обратно и заставили извиняться на коленях. Избитая беспрекословно выполнила требование.

Как сообщают в социальных сетях, видео уже дошло до правоохранительных органов и следственного комитета, который возбудил уголовное дело. Проводится проверка.

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