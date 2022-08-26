Платная парковка подорожает у Адмиралтейства и на Миллионной улице

Власти Петербурга решили разгрузить центр города от машин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург постепенно догоняет Москву. Только вот не по количеству станций метро или доступностью общественного транспорта, а по платными парковками. Центральный район Северной столицы уже с 1 июля 2022 года полностью стал закрыт для автолюбителей. Ездить там можно, но машину бесплатно не оставить. Тарифы еще не столичные, но в перспективе и это поменяется.

- В зоне платной парковки установлен тариф 100 рублей в час и по 1800 рублей в год за разрешение для жителя. Пока останется все как есть. Но постепенно мы будем повышать тариф на востребованных улицах, где стопроцентная плотность машин, например, на Миллионной, у Адмиралтейства и у других достопримечательностей. В районах ближе к жилым домам ничего не поменяется, - рассказал «КП-Петербург» директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Еще год назад водители Петербурга платили за парковку 60 рублей в час, но затем начались реформы. Власти решили убрать машины из центра города, вводя парковочные зоны. С 1 июля к 99 улицам добавилось еще 56 улиц Центрального района Северной столицы, а к 1 сентября в зону парковки войдут все остальные того же района. С 1 ноября зона платной парковки расширится и на весь Адмиралтейский район.

В 2023 году 1 июля от автомобилей избавят Петроградку, а 1 ноября и Васильевский остров.

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