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Авто26 августа 2022 15:14

Платная парковка подорожает у Адмиралтейства и на Миллионной улице

Тариф планируется повышать на всех востребованных улицах, где стопроцентная плотность машин
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Власти Петербурга решили разгрузить центр города от машин.

Власти Петербурга решили разгрузить центр города от машин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург постепенно догоняет Москву. Только вот не по количеству станций метро или доступностью общественного транспорта, а по платными парковками. Центральный район Северной столицы уже с 1 июля 2022 года полностью стал закрыт для автолюбителей. Ездить там можно, но машину бесплатно не оставить. Тарифы еще не столичные, но в перспективе и это поменяется.

- В зоне платной парковки установлен тариф 100 рублей в час и по 1800 рублей в год за разрешение для жителя. Пока останется все как есть. Но постепенно мы будем повышать тариф на востребованных улицах, где стопроцентная плотность машин, например, на Миллионной, у Адмиралтейства и у других достопримечательностей. В районах ближе к жилым домам ничего не поменяется, - рассказал «КП-Петербург» директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Еще год назад водители Петербурга платили за парковку 60 рублей в час, но затем начались реформы. Власти решили убрать машины из центра города, вводя парковочные зоны. С 1 июля к 99 улицам добавилось еще 56 улиц Центрального района Северной столицы, а к 1 сентября в зону парковки войдут все остальные того же района. С 1 ноября зона платной парковки расширится и на весь Адмиралтейский район.

В 2023 году 1 июля от автомобилей избавят Петроградку, а 1 ноября и Васильевский остров.

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