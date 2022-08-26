Зоны платной парковки появятся на Петроградке к 1 июля 2023 года

Водители идут на хитрости, чтобы не платить за парковку в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первого сентября с замиранием сердца ждут не только школьники, но и автомобилисты Петербурга. С начала осени в Северной столице расширяются зоны платных парковок, коснется это всех улиц Центрального и Адмиралтейского районов. В планах у Смольного зачистить от машин еще и Петроградку и Васильевский остров. «КП-Петербург» выяснила даты следующего этапа.

- С 1 июля 2023 года откроется зона платной парковки в Петроградском районе, а следом 1 октября - на Васильевском острове. В нее войдут все улицы обеих районов. Мы рассматриваем два варианта: либо это будут платные парковки с синей разметкой и знаком или это будут знаки «Остановка и парковка запрещена», - сказал директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев. - Поблажек для служебного транспорта не будет, льготные тарифы распространяются только на жителей тех улиц, где установлены платные парковки. Пересаживайтесь на метро, пользуйтесь перехватывающими парковками.

Пока час парковки на платных улицах стоит 100 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока тарифы на платных парковках фиксированные – 100 рублей в час. Можно приобрести абонемент на месяц, он обойдется водителю легкового автомобиля в 20 тысяч рублей или на год - за 180 тысяч рублей. Первые 15 минут идут бесплатные. В планах у Смольного пересмотреть тарифы на наиболее популярных улицах.

Для нарушителей правил парковки предусмотрен штраф. Но и тут петербургские автомобилисты идут на хитрости, чтобы не платить за стоянку. Одни зарывают госномер тряпочками, другие – оставляют машину с открытым багажником. Но и это не помогает, изобретателей тоже наказывают рублем.

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