Свет, вода, электричество, мусор и страховка в одной платежке: Как выглядит единая квитанция ЖКХ в Петербурге

Появился макет единой квитанции оплаты ЖКХ в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Время коммунальной неразберихи закончилось. Жилищный комитет утвердил образец единой квитанции ЖКХ в Петербурге, которая появится в городе в 2023 году. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в Смольном. В документе, как ранее и обещали власти Северной столицы, объединена информация по платежам за свет, капремонт, воду и прочие коммунальные услуги вроде вывоза твердых коммунальных отходов.

- Теперь в почтовых ящиках петербуржцев будет только этот документ, одна длинная квитанция. Вариант вскоре официально утвердят в жилищном комитете, - сообщил источник.

Первая часть квитанции. Фото: предоставлено "КП"

Вторая часть квитанции. Фото: предоставлено "КП"

Присмотримся к макету. Сумма к оплате находится в правом верхнем углу, чуть ниже приводится расшифровка. Слева сверху будут печатать QR-код для того, чтобы рассчитаться за коммуналку можно было онлайн. Следом располагаются показания приборов учета отопления, воды и электричества. Для удобства новые показания можно вписать рядом в строчках.

Ниже расположена таблица о расчетах с организациями и сколько у потребителя накопилось долгов. Во избежание недопонимания под этой информацией указан расчет размера платы за ту или иную услугу – тут можно ознакомиться с тарифами и ахнуть от размеров взноса. Строки о перерасчетах и расчета суммы за коммуналку с учетом рассрочки платежа указаны в подвале документа вместе с информацией об организациях, ответственных за обслуживание дома.

Сюрприз-сюрприз – в самом конце квитанции есть добровольное страхования жилья. При первом появлении в платежках оно уже успело наделать шуму. Горожане случайно оформляли себе страховку, а потом мучились с тем, как от нее отказаться. Появившиеся долги в «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» объяснили банальной технической ошибкой.

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