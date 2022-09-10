Широкие двери и ЖК-мониторы, но без кондиционеров и розеток: Плюсы и минусы новых вагонов «Балтиец» в метро Петербурга

Эксперт проанализировал особенности нового состава "Балтиец" для метро Петербурга. Фото: Telegram-канал "Новости Транспорта 18+"

Петербуржцы изголодались по новым подвижным составам в метрополитене. Засматриваешься на Москву и видишь телевизоры в салонах, сквозной проход между вагонами, USB-розетки. И вот, долгожданная новость – в депо подземки Северной столицы прибыл загадочный состав «Балтиец». Журналистов пустят внутрь вагонов только 13 сентября, поэтому «КП-Петербург» устала ждать и поговорила с транспортным экспертом Вадимом Осиповым, который опубликовал первые фото «Балтийца» в своем Telegram-канале «Новости транспорта 18+» и знает его до последней гайки.

СКРОМНО, НО СО ВКУСОМ

Смольный скромно описывал особенности «Балтийца»: просторные вагоны, широкие двери, наддверные ЖК-мониторы, механизм обеззараживания воздуха, российский тяговый привод. По мнению Вадима Осипова, новый состав слишком простоват и не может потягаться с передовыми «коллегами» из Москвы.

"Балтиец" (по центру) в сравнении с другими составами подземки Петербурга. Фото: Telegram-канал "Новости Транспорта 18+"

- Наддверные дисплеи вещь уже не новая, аналогичная ситуация была на единственном вагоне поезда модели 81-722.3, и то мониторы в итоге демонтировали. Обеззараживание воздуха – это хорошо, но это не кондиционер, это специальные лампы. Да, представьте, в петербургских вагонах до сих пор нет кондиционеров. У нас прохладно за счет хорошего проветривания тоннелей. А вот двери действительно стали шире, но только на 2 сантиметров. И у каждой двери есть увеличенные пороги для удобства заезда инвалидных колясок. Сами двери прислонно-раздвижные – створки сперва чуть-чуть выдвигаются вперед, затем уже раздвигаются по сторонам. Но доверия эта конструкция не внушает. Непонятно, будет ли все гладко работать на наших станциях закрытого типа, где на платформе есть двери, - сомневается эксперт.

Осипов сетует, что в вагоне нет ничего революционного для обычных пассажиров. Из нового – опять же двери, а также холодное и теплое освещение в разное время суток. Хотя снаружи все выглядит вполне эргономично и красиво.

Двери стали шире на два сантиметра. Сбоку есть поручни для инвалидов. Сверху - ЖК-мониторы. Фото: Telegram-канал "Новости Транспорта 18+"

- Сиденья в «Балтийце» - цельные дермантиновые кресла. Они моментально будут изношены. На худой конец сделали бы сидушку из антивандального велюра, – считает эксперт. – Кроме этого в глаза бросается отсутствие USB-розеток. Состав недособранный, есть зазоры в дверных проемах и в потолке, но это нормально для опытного образца. Еще в салоне очень много стекла, это небезопасно. Отсутствуют окошки в торце вагона. Межвагонная дверь с большим стеклом.

МИНУСЫ ДЛЯ МАШИНИСТОВ

Изменения в «Балтийце» есть и для машинистов. И не все из них удобные, уверен Вадим Осипов.

Кабина машиниста. Фото: Telegram-канал "Новости Транспорта 18+"

- Во-первых, зачем нужно было делать управление под правую руку? Машинисту правая рука нужна для пневматического тормоза. Как теперь тянуться левой рукой под правую, чтобы экстренно нажать тормоз? Во-вторых, для включения некоторых элементов управления необходимо теперь вставать с кресла машиниста, а это дополнительная и ненужная физкультура, - рассказывает Осипов.

Не обошлось без импортозамещения. Вместо привычных для составов подземки австрийских двигателей марки TSA на смену пришли отечественные «Владимиры».

Расположение сидений схоже с тем, что было в привычных "красных" вагонах подземки. Фото: Telegram-канал "Новости Транспорта 18+"

- Производителем створок дверей и электромоторчиков для них теперь выступает фирма КМТ - российский разработчик и производитель дверных систем. Еще освещение тоже наше, - отмечает Осипов.

КОНКРЕТНО

Прибывший в Петербург «Балтиец» - хоть и опытный образец, но не окончательный. Его будут тестировать в метрополитене текущей осенью. Кроме этого в подземке учтут мнения экспертов и всех, кому повезет испытать новые вагоны. Пока не сообщается, на каких линиях будут проверять «Балтийца». Судя по красному цвету вагонов, по первой ветке они точно проедут.

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