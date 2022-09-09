Новый подвижной состав «Балтиец» прибыл в метрополитен Петербурга

В Петербург прибыл новый состав для метрополитена под названием "Балтиец". Фото: Telegram-канал "Новости Транспорта 18+"

В петербургский метрополитен прибыл новый состав «Балтиец». Первые фото вагонов появились в Telegram-канале «Новости транспорта 18+». Сейчас состав находится в депо «Автово». Источник «КП-Петербург» в метро подтвердил подлинность фото. Напомним, инженеры-конструкторы сделали в составе более просторные вагоны и более широкие двери специально для подземки Северной столицы. Тестирование состава начнется позже осень. Но журналисты смогут оценить вагоны лишь на следующей неделе.

Создатели состава обещают более широкие двери и современные ЖК-мониторы. Фото: Telegram-канал "Новости Транспорта 18+"

- Официальная презентация «Балтийца» пройдет 13 сентября, там вы получите все ответы на вопросы и сможете лично осмотреть вагоны, - сказал «КП-Петербург» источник в подземке.

Не факт, что "Балтиец" пойдет в народ. Эксперты могут еще не дать зеленый свет вагонам. Фото: Telegram-канал "Новости Транспорта 18+"

Официальных фотографий состава пока что нет. Кроме широких дверей конструкторы хвастаются, что в вагонах автоматически обеззараживается воздух, а на дверях появятся ЖК-мониторы. По планам подземки, благодаря новым вагонам увеличится пропускаемость метро. Но сначала на серийное производство транспорта должны дать добро эксперты.