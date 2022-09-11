Петербуржец насмерть разбился на параплане в горах Таджикистана. Фото: СОЦСЕТИ

Известный мотоциклист из Петербурга Павел «Мотовоз» Чернов разбился на параплане во время отдыха в Таджикистане. Супруга мужчины Наталья опубликовала на своей странице во «Вконтакте» видео последнего полета мужа. На записи с экшн-камеры видно, что в какой-то момент у парапланериста начались проблемы из-за сильного порыва ветра. Чернов не успел быстро сориентироваться и рухнул на скалу. На фоне слышны жуткие крики. Опытный инструктор полетов на параплане Федор Челышев в разговоре с «КП-Петербург» предположил, что пилот был уставшим.

- Уровень пилота не соответствует крылу, погоде и месту. Возможно, это был опытный пилот, но в данный момент он явно был не в ресурсе. Крыло пристегнуто неправильно, клеванты (ручки для управления парапланом – прим.ред.) удерживает так, что долго бросать запасной парашют. Ситуацию создал сам пилот – возможно, был уставший. Шансы спастись были, но он слишком поздно потянулся за «запаской», - считает инструктор.

Павел занимался грузоперевозками, увлекался экстримом и любил ездить на байках. Фото: СОЦСЕТИ

По другу скорбят многие подписчики сообщества «Мотосолидарность» во «Вконтакте». В комментариях петербуржцы вспоминают, что Павел не раз приходил им на выручку в авариях и других ситуациях на дороге.

- У Паши остались двое детей, семья потеряла кормильца. Предстоит непростая задача по вывозу тела из Таджикистана, - рассказывают друзья семьи.

Добавим, что банковские реквизиты семьи погибшего мотоциклиста есть в сообществе байкеров во «Вконтакте».

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