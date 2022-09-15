На работы потратят 1,7 млрд рублей: Как дублер Приморского шоссе разгрузит от пробок район у «Лахта Центра»

Дорога необходима жилым кварталам, расположенным недалеко от "Лахта Центра". Фото: Артем КИЛЬКИН

Дублер Приморского шоссе получит третий шанс на рождение. Дирекция транспортного строительства нашла подрядчика для строительства улицы Южной. Она проляжет от пересечения Приморского шоссе и Лахтинского проспекта по соседству с «Лахта Центром» до пересечения Мебельной улицы и Шуваловского проспекта. Как узнала «КП-Петербург», возведением дороги будет заниматься компания «Орион плюс». На работы потратят 1,7 млрд рублей, строительство продлится до июня 2025 года.

ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ

Предыдущие попытки взяться за строительство успехом не увенчивались: в 2017 году тот же «Орион плюс» расторг едва заключенный контракт из-за изменений условий договора, а весной 2022 года ни одна организация не пожелала участвовать в этих работах – власти не получили ни единой заявки.

Надежды на то, что третий шанс для дублера будет успешным, у города большие. По словам транспортного эксперта Владимира Валдина, Южная улица очень нужна Приморскому району. Всего 1,6 километра и шесть полос, которые позволят с облегчением выдохнуть местным жителям.

Новая магистраль длиной 1,6 км позволит разделить потоки автомобилистов. Фото: Яндекс.Карты

- Как только территорию у «Лахта Центра» застроят и заселят, там возникнет транспортный коллапс. Ситуация там уже сейчас не очень хороша – транспортная сфера в Петербурге, к сожалению, почти нигде не работает на опережение. Людям нужна возможность выезжать из того района в Юнтолово, но не через железнодорожные переезды и без пробок у «Лахта Центра». Кстати, это будет первый подобный дублер шоссе, который поможет развести дорожные потоки и вывести транзит из северо-западного района. Дублеры строили и для Петергофского шоссе, но те обеспечивали только выезды из новостроек, а не вывод транзита, - рассуждает Валдин.

В БУТЫЛОЧНОМ ГОРЛЫШКЕ

По словам эксперта, в Петербурге есть еще несколько районов, сидящих в ловушке так называемого «бутылочного горлышка» - крайне узкого выезда. Крупные перенаселенные районы вроде Славянки, Мурино, Кудрово, Шушар одинаково тяжело висят фактически на одной дороге до большой земли. Увы, помочь строительством похожих трас-дублеров можно не всем.

- Мурино и Кудрово – специфические города. Там строится огромное количество жилья без связи с транспортом, поэтому дорожное решение им не поможет. Их пробки лечатся только запуском трамвайных линий или новых станций метро. В Шушарах уже ничего не сделать – топологические особенности у района такие. Главное, чтобы там ввели трамвай и не продолжали застройку, - рассказал Владимир Валдин.

Надежды на спасение есть у Славянки, занявшей весь левый берег Невы за Рыбацким – там тоже густо понастроили многоэтажек, а выездом служит лишь двухполосная дорога. Жить Славянке непросто еще и из-за того, что она служит транзитом между Петербургом и Кировским, Тосненским районами Ленобласти. Уже сейчас транспортная обстановка в этом районе неблагополучная, но наладить ее можно запуском трамвая и строительством новой дороги.

Среди самых проблемных и загруженных автомобилями районов - Мурино, Кудрово, Шушары, Славянка, Горелово. Слишком много домов, слишком узкие дороги на выезде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один дублер напрашивается в помощь автодороге «Нарва» - вдоль Таллинского шоссе, Горелово и Старо-Паново. По словам Валдина, там тоже расплодились жилые дома и автомобилям становится тесно. Хорошим примером для этого района может стать Красное Село, где в прошлом году открыли Ивангородский проспект – западный обход города. Трасса позволила разгрузить центр Красного Села.

КОНКРЕТНО

Протяженность – примерно 1,6 километра

Количество полос – 6

Бюджет на строительство – 1,7 млрд рублей

Срок окончания работ – июнь 2025 года

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