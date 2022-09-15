Наценка для русских туристов в два раза, только наличка и никаких кредиток: Как в Турции работает карта «МИР»

Уже в автобусе российские гиды предупреждают туристов, что могут возникнуть проблемы с картами. Фото: Юлия СТАЛИНА

- Вы же запаслись наличкой? Лучше всего долларами или евро, ваши карты здесь не работают, - ошарашила нас туристический гид, как только мы сели в трансферный автобус по прилету в Анталию.

- А как же «МИР»? – не теряют надежды только что прилетевшие на Средиземноморский курорт отпускники.

Тут девушка разразилась тирадой о западных санкциях, о турецких владельцах кафе и магазинов, которые не поменяли терминалы оплаты, принимающие российские карты. И зафиналила тем, что лучше из отеля вообще не выходить, там и так все включено.

Но все проблему меркнут перед природой Турции. Фото: Юлия СТАЛИНА

КРЕДИТКИ НЕ ПРИНИМАЮТ

Море, солнце пляж, вокруг горы. Что еще нужно для счастья? Разве что наесться до отвала местной еды. Положив сумки, мы с мужем отправились на поиски обменника. На ресепшене нашего отеля как раз стоял хозяин и подслушивал наш разговор, когда мы искали в картах ближайший к нам офис.

- Снимайте наличку в банкомате, они тут на каждом шагу, заговорил на идеальном русском Али. – Вам нужны красные банкоматы Ziraat или сине-белые Is Bankasi. Сразу снимаете с рублевого счета в лирах. Но у них лимит – не больше двух тысяч лир (6 540 рублей) за сутки.

В двух шагах от гостиницы целый ряд банкоматов. На пяти из них указано, что принимают карты «МИР»: уже упомянутые Is Bankasi и Ziraat Bankasi, еще желтые VakifBank, сине-красные Deniz Bank, а также бело-синие Halk Bank. И правда, «Зират» за минуту отсчитал нам стопку местных «тугриков» и сделал нас почти богачами.

Зато на турецких рынках в Стамбуле продавцы обзавелись нужными терминалом для оплаты российскими картами. Фото: Юлия СТАЛИНА

Да, нынешний курс просто песня для среднестатистического россиянина, 1 лира – 3,4 рубля. В прошлом году она была в два раза дороже.

Отобедав на 330 лир, не отказывая себе в свежевыжатом соке, огромном шашлыке, кофе и десерте, мы потянулись за картой. Протягиваем официанту свой «МИР», а тот неодобрительно мотает головой. Настояли попробовать взять с нас безналом и о чудо, получилось.

А вот расплатиться за воду в местном супермаркете «Мигрос» уже не получилось. Такой же провал нас ждал и с покупкой транспортной карты. А без нее на автобусе, метро или трамвае никуда не уедешь. На остановках, но не на всех, стоят терминалы для покупки или пополнения. В нескольких из них в Стамбуле и в Анталии, у нас не проходила оплата по карте и пришлось доставать наличку.

Море, солнце, пляж... Фото: Юлия СТАЛИНА

- Это все из-за санкций, - начала объяснять нам россиянка, живущая в Турцию два года. – Сейчас тут только пять банков, которые российские карты обслуживают. Если в магазине терминал «недружественного» нам банка, то вы не сможете ничего поделать. Тоже и с билетными автоматами. Попробуйте купить карту в другом месте, не только вы тут страдаете.

Еще чем не порадует туристов Турция, так это тем, что кредитные карты тут тоже не работают. Не срабатывает и бесконтактная оплата.

МОДНИЦЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ

Немного не патриотично, но все же. Русские теперь едут в Турцию не только на «все включено», но и на шопинг. Заходишь в любой ТЦ и слезы наворачиваются: «Зара», «Бершка» – вот они. Бегу с ошалевшими глазами к первому магазину, уже зная наизусть всю новую коллекцию, которая предательски не доедет до российских модниц. И тут, как на пляже Адлера, только и слышен гул русской речи.

- Галя, куда тебе две одинаковых блузки? Пошли уже, – закатывает глаза мужчина с усами, смотря на сорвавшуюся с цепи жену.

- А я думала тут будет дешевле, чем в России, - причитает блондинка, перебирая вещи на вешалке.

Чтобы путешествие удалось, туристам советуют запастись наличкой. Фото: Юлия СТАЛИНА

- В прошлом году осенью были такие скидки хорошие, но на этот раз вообще ничего подобного нет в магазинах. Это только в «Заре» цены такие же, как у нас. Вы в другие магазины сходите, будете приятно удивлены. Моя подруга год назад купила себе кроссовки «Скетчерс» за семь тысяч рублей, я сегодня себе такие же взяла, только стоят они дороже на турецких лирах, а в переводе на рубли, наоборот дешевле почти в два раза, - хвастается туристка в очереди на кассе.

В ТЦ на дверях в магазины указывают "МИР", чтобы привлечь россиян. Но срабатывают не везде. Фото: Юлия СТАЛИНА

А очереди к кассе тут, как в последний день работы «Зары» в России. Аншлаг. Через 20 минут наконец-то подошла и моя очердь. Но тут еще один удар судьбы – «МИР» принимают, но только карты «Тинькофф», все остальные терминал «выплевывал», выдавая ошибку.

На ломаном английском продавец что-то пытается объяснить, позади меня другие покупательницы со слезами на глазах роются по сумочкам в надеже найти карточку нужного банка. Где-то в конце хвоста выкрикивает ушлая россиянка.

- У меня «Тинькофф». Могу за вас заплатить, а вы переведете. Но только вперед меня пропустите, - хитрит модница, расталкивая толпу локтями.

Вслед за нами на сердобольную туристку набросились и другие покупательницы с просьбой им помочь. Своих в беде не бросаем, как говорится.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ОСТРОВОК

Четырнадцать дней в жаркой Анталии для нас оказались мукой, поэтому мы решили воспользоваться случаем и рвануть в Стамбул. Самолеты летают несколько раз в день, а путь до культурной столицы Европы (официальный статус города - прим.ред.) занимает всего час. Хозяин нашей гостиницы Али сразу нас предупредил, берите билеты напрямую у авиакомпаний, так будет дешевле. Офисы их повсюду, заходи в любой и сравнивай цены. Но я прежде посмотрела, во сколько обойдутся билеты российских агрегаторах. Через сервисы «Aviasales» и «OneTwoTrip» в обе стороны на двоих выходило 24 тысячи рублей. Дорого.

Забронировать отель без "Букинга" настоящий квест для российских туристов. Фото: Юлия СТАЛИНА

Гуляя по старому городу Анталии Калееичи, заходим в первый попавшийся офис, на котором большими буквами написано «МИР». Нам точно сюда, подумали мы. Но не все так просто, как казалось.

Билеты в Стамбул стоили здесь 14 тысяч на двоих. Цена устроила, мы начали оформляться. Но когда дело дошло до оплаты, карта не сработала.

- Уже две недели так. Давайте наличку, - грустно сообщил турок.

Жаль, не предупредил об этом сразу. Пошли искать дальше, ведь даже если и снимать «кэш», то все равно не хватит. В банкомате можно снять только две тысячи лир, а нужно в два раза больше. Но кто ищет, тот всегда найдет. Через 500 метров на горизонте показался еще один офис авиакомпании Pegasus. Российская карточка на этот раз сработала.

Впереди была еще одна задачка со звездочкой – забронировать отель в Стамбуле. В Интернете советовали селиться в историческом центре бывшего Константинополя, в районе Султанахмет. Там все основные достопримечательности, начиная от Софийского собора, Голубой мечети и дворца султана Топканы, до турецкий традиционных базаров в пешей доступности. И чтобы не тратить время на поездки на автобусах и пробки, мы искали жилье именно там. В старые добрые времена с бронью гостиницы проблем не было, два клика в Airbnb или «Букинге» и выбирай самый подходящий вариант. Но только теперь этот номер не пройдет, сервисы отказываются принимать наши карты.

"МИР" через раз срабатывает при покупке билета на автобус. Фото: Юлия СТАЛИНА

На это в Интернете советуют договариваться с хозяевами гостиниц напрямую. На вышеупомянутых сервисах есть возможность написать владельцу хостела или гостиницы, назвать кодовую фразу «I am from Russia» и там уже как по маслу. Но не тут-то было. Услышав, что ты турист из России, цену за ночь называли выше, чем в приложении.

- Нам нужны гарантии. Мы номер под вас забронируете, а вы не приедете. Или так - или никак, - заявил один из них в переписке.

Ладно, есть «план Б», сама до конца в него не верила. Захожу на «Островок», а в это время в голове лишь одна мысль «а вдруг». И реально, наш отечественный сервис, ничуть не хуже зарубежных «букингов». Выбор правда небольшой, но удалось урвать номер за полторы тысячи рублей за ночь в двух шагах от Софийского собора. Заплатить нужно было наличным, но сервис попросил карту, чтобы установить бронь.

Кстати, в Стамбуле проблема с оплатой на этом закончились. Тут карты «МИР» работали даже на базаре.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пока интернет пестрит заголовками из разряда «Турция отменяет «МИР»», в Ассоциации туроператоров России спешат успокоить, проблема точечная. Российскую платежную систему Турция не отвергает.

- Да, проблемы с обслуживанием могут наблюдаться у карт «Мир», выпущенных российскими банками, попавшими в SDN-листы США и ЕС. В том числе и с картами «Сбербанка» или ВТБ. Это – не новость, такие проблемы наблюдаются с весны, они периодические, непостоянные. В одном и том же месте периодически могут такие карты то принимать, то не принимать, это не связано ни с какими государственными актами, а исключительно с политикой или техническими возможностями конкретного банка, которому принадлежит терминал, - говорят в АТОР.

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