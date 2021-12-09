Учителя биологии задержали за развращение 13-летних школьников в Петербурге

В Петербурге задержали учителя биологии за развращение школьников Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге задержали учителя биологии за развращение мальчиков. На 43-летнего преподавателя учебного заведения в Московском районе пожаловались в полицию родители двух 13-летних учеников. Они рассказали, что мужчина запирался с их сыновьями в классе в школе и совершал непотребства.

- 8 декабря 2021 года в полицию обратились родители двух 13-летних мальчиков, которые обвинили учителя биологии школы №1 в развращении их детей, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Так, один из эпизодов произошел 29 ноября в вечернее время. В период с 16 до 18 часов мужчина приставал к школьнику, оставшись с ним в классе. Аналогичный случай произошел с другим мальчиком месяцем ранее.

В тот же день полиция задержала подозреваемого у дома 152 по проспекту Ветеранов. Следственный комитет возбудил два уголовных дела о развратных действиях в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста.

Известно, что в 2008 году мужчину уже судили за аналогичное преступление, однако тогда ему дали два года условно. Несмотря на статью, учитель продолжил преподавать в школе. Сейчас ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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