Названа причина смерти Игоря Масленникова, режиссера фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На 91-м год жизни в Санкт-Петербурге умер известный режиссер Игорь Масленников. Народного артиста не стало 17 сентября 2022 года. Об этом "КП-Петербург" рассказали в пресс-службе Ленфильма. Как уточнили в пресс-службе, точная причина смерти режиссера пока не установлена. Коллеги считают, причины смерти Игоря Масленникова, режиссера фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" - старость. Тем более, последнее время он болел.

- Сложно пока назвать причину смерти. Все же старость. Последнее время он плохо себя чувствовал и сильно исхудал, - рассказал изданию собеседник.

На данный момент еще не установлено, что именно послужило причиной смерти, так как вскрытие еще не проводилось.

Год назад Игорь Федорович отметил 90-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, он продолжал преподавать в Санкт-Петербургском государственном институт кино и телевидения, а также занимался съемками продолжения известной серии фильмов "Зимняя вишня". Тогда в свою юбилей режиссер рассказал "КП", почему 30 лет не общался с артистом Василием Ливановым, а также поделился творческими планами.

На данный момент информации о времени и месте прощания с артистом нет.

"Комсомольская правда в Петербурге" приносит свои соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Масленникова.

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