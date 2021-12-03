Режиссеру Игорю Масленникову стало плохо после новости о смерти Нины Ургант

Нина Николаевна покорила сердца зрителей своей ролью Раи в фильме "Белорусский вокзал". Фото: кадры из фильма

Новость о смерти народной артистки РСФСР Нины Ургант тяжело восприняли ее коллеги по цеху. Актриса ушла из жизни 3 декабря 2021 года, ей было 92 года. Предпоследним фильмом, в котором она снялась, стала картина "Русские деньги". Режиссер этой работы Игорь Масленников почувствовал себя плохо после вестей о кончине любимицы миллионов зрителей.

- Я сейчас ничего не могу говорить о Нине Николаевне. Мне стало плохо, как только узнал о ее смерти. Простите меня, - сообщил в разговоре с "КП"-Петербург" режиссер.

Напомним, Нина Николаевна покорила сердца зрителей своей ролью Раи в фильме "Белорусский вокзал". Ее родственники и друзья говорили, что в последние годы она страдала болезнью Паркинсона. Из-за этого актриса почти не выходила из дома и не появлялась на публике.