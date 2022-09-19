«Потребовали выкинуть георгиевскую ленточку в мусорный бак»: Эстонские пограничники оштрафовали на 120 евро за память о победе над фашистами

Петербуржца оштрафовали на границе с Эстонией за георгиевскую ленту в салоне авто. Фото: Олег ЗОЛОТО

Русским патриотам здесь не рады. Этот грустный вывод россияне делают после разговоров с эстонскими пограничниками, которые задерживают туристов за георгиевскую ленту и знаки Z и V. С такой проблемой столкнулся 16 сентября и петербуржец Хадер, который ездил в Нарву за покупками с маленькой дочкой. Еще 9 мая мужчина повесил георгиевскую ленту в салон иномарки на зеркало заднего вида. Но на погранпосту «Нарва» это встретили в штыки.

ВОСЕМЬ НА ОДНОГО

- На обратном пути из Эстонии в Россию все и началось, – вздыхает Хадер в разговоре с «КП-Петербург». – Машину окружили пограничники. Вели себя грубо и агрессивно. Сказали, что я серьезно нарушаю закон тем, что повесил ленту. Я им ответил, что это символ победы. Он находится в моей машине, я им не размахиваю, никакой опасности для общества лента не несет. Но все было бесполезно.

В протоколе о нарушении сказано об "агрессивной символике" в машине петербуржца. Фото: предоставлено "КП"

По словам мужчины, он отслужил два года в российской армии в начале «нулевых», там он подробно узнал о подвигах советских граждан в Великой Отечественной войне и пропитался духом патриотизма. Теперь День Победы для него тоже личный праздник. Но эстонские пограничники не хотели этого слышать.

- Дочка очень испугалась, ждала меня в машине. А меня отправили на рентген. Потом вызвали службу с собакой. Пес обыскивал машину. Затем меня окружили восемь полицейских! Начали допрашивать. С какой целью я приехал, почему ленту демонстрирую. Я написал в объяснении, что лента висит с мая месяца. Я никому не угрожаю, ни с кем не воюю, - рассказывает петербуржец.

Хадер служил в армии и проникся славной историей побед России. Фото: СОЦСЕТИ

Как говорит Хадер, полиция предоставила ему два варианта: либо выкинуть ленту и согласиться с нарушением, либо сидеть в отделение трое суток до суда в понедельник, 19 сентября.

- Меня дочь ждала в машине. Поэтому я не спорил. Пришлось выкинуть ленту в мусорный бак на глазах у полиции и пограничников. Они стояли довольные и смотрели. Стыдно, жалко, но у меня не было выхода. В итоге мне выписали штраф на 120 евро и отпустили. Сейчас я хочу оспорить решение в суде, - сказал мужчина.

Мужчина провел несколько часов на погранпункте в окружении полиции. Фото: предоставлено "КП"

1,2 ТЫСЯЧИ ЕВРО ЗА ПАТРИОТИЗМ

К слову, это не первый случай ксенофобии на эстонской границе. В начале августа за георгиевскую ленту оштрафовали петербурженку Ольгу. Только ей выставили куда больший счет – 400 евро.

- 4,5 часа держали нас на границе, оформили протокол. Фотографировали нас. В итоге пропустили, но через месяц нужно появиться снова для оплаты штрафа. С недавнего времени устные предупреждения заменили на штрафы. С российской карты штраф не оплатить. Даже с иностранной карты знакомых не получилось. Я съездила в пятницу в Нарву, пешком перешла и оплатила наличкой в почтовом отделении, с комиссией. В банке наличку не берут, а карты иностранного банка у меня нет, - сетует женщина.

Петербурженка Ольга лишилась на границе 400 евро из-за георгиевской ленты на авто. Фото: СОЦСЕТИ

И действительно, еще 21 апреля парламент Эстонии дал зеленый свет законопроекту о запрете демонстрации георгиевской ленты и знаков Z иV. В соседской стране считают их «враждебными символами». Максимальный размер штрафа для физических лиц – 1,2 тысячи евро. Так что, можно сказать, Хадер и Ольга еще легко отделались.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам. Теперь к соседям не попасть всем обладателям шенгенских виз, выданных в странах Евросоюза. Пускать через границу будут только водителей фур, дипломатов и тех, кто «преследует цели гуманитарного характера». Хадер теперь не знает, как быть с оплатой штрафа.

- Я могу его оплатить только в банке Эстонии. Российской картой нельзя. И как мне попасть теперь в Эстонию после этих ограничений? Буду вечным должником? Хочу нанять юриста и разобраться с этим вопросом, - разводит руки оштрафованный за георгиевскую ленту мужчина.

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