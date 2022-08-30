«Они в трусы может еще залезут?»: у российских туристов начали отнимать евро на финской таможне

Российские туристы уже придумали хитрости, как сохранить свои деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новость о запрете вывоза евро из Финляндии в Россию вывела из себя петербургских туристов. Еще месяц назад люди радовались тому, что спустя два пандемийных года можно снова ездить на шопинг к соседям, а тут новый удар. Официально финская таможня наложила санкции на валюту.

- Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России, - говорится в документе.

Исключение делается только для граждан Евросоюза, которые путешествуют в Россию, а также российских дипломатов, работников консульств и международных организаций.

Россияне в ярости, ведь забирать деньги на таможне начали еще раньше официального постановления. Об этом рассказывают сами туристы, которые переходили границу «Нуйямаа» с финской стороны на минувших выходных.

- Мы ехали в сторону «Брусничного» в воскресенье, с собой оставалось 300 евро наличкой. Ездим не первый раз, поэтому на вопрос о наличке ответили, что есть. Думали, таможенник интересуются, вдруг у нас превышаемый предел. Но очень удивились, когда сказали, что теперь вывозить евро нельзя. Предложили или оставить деньги на таможне или продать тем, кто заезжает. Мы выбрали второй вариант, - рассказала Виктория.

Что самое удивительное, на таможне наличку спрашивают выборочно. Пока по карманам и сумкам никто не шерстит.

- Это какой-то беспредел. Они в трусы может еще залезут? Нам повезло в прошлый раз, про наличку не спрашивали. Наши российские таможенники на границе иногда задают вопросы про валюту, но ни разу не забирали, - поделилась еще одна петербурженка Ольга.

- Санкции на провоз валюты были и раньше. Ведь только доллары можно было провозить до 10 тысяч. Сейчас просто люди нагнетают обстановку, - добавила Мария.

Опытные путешественники в «финку» советуют менять евро на юани прямо в Финляндии, тогда вопросов на таможне не возникнут. По российским картам по-прежнему покупать в магазинах Финляндии ничего нельзя.

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