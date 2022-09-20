«Я его туда и послал»: Звезда «Убойной силы» Андрей Федорцов признался, как Сергей Бодров оказался в Кармадонском ущелье, где он погиб 20 лет назад

Прошло ровно 20 лет с момента гибели культового актера Сергея Бодрова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В чем сила, брат?». Ровно 20 лет с нами не стало Сергея Бодрова-младшего. 20 сентября 2002 года его съемочная бригада из 125 человек попала под сход ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Погибли все, а тело актера так и не нашли. Но его крылатые фразы и образы до сих пор не теряют своей актуальности. К годовщине трагедии артисты, игравшие вместе с Сергеем в «Брате», «Сестрах» и в роковом фильме «Связной», рассказали «Комсомолке», каким он был в обычной жизни и чем занимался в день гибели.

КИЛЛЕР В КИНО И УЧЕНЫЙ В ЖИЗНИ

Народную любовь Сергей снискал после выхода первой части фильма «Брат» в 1997 году. Зрителям пришелся по душе образ антигероя Данилы Багрова с обаятельной улыбкой и крылатыми фразами. Звезда «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Андрей Федорцов вспоминает, что тогда он и не подозревал, что аспирант-тихоня из МГУ станет кинозвездой.

На съемках "Брата" Сергею приходилось отвлекаться на учебу - он учился в аспирантуре МГУ. Фото: Андрей Федорцов

- Это был застенчивый 25-летний юноша. На съемках «Брата» он все время сидел в сторонке и что-то писал. Я к нему как-то раз подхожу, интересуюсь, сколько можно уже сценарий читать, а он отвечает: «Да не, это я диссертацию пишу! По архитектуре». Кстати, через год он стал кандидатом наук по искусствоведению. Так что в жизни Сережа был далеко не Данилой Багровым, - вспоминает Федорцов.

По мнению Андрея Федорцова, работа с Алексеем Балабановым в «Брате» помогла Сергею вести себя смелее и не бояться импровизировать.

Светлана и Сергей Бодровы (на фото слева) были близкими друзьями семьи Алексея Балабанова. Фото: Светлана Бодрова

- Был забавный случай. В одной из сцен мы с ним перетаскивали мешки с трупами бандитов на лютеранское кладбище. Холодно, дождик моросит. Актер из массовки, играющий труп, выпил, чтобы согреться. И он прямо в этом мешке запел песни. Мы с Сережей его тихонько под дых подпинывали, чтобы он замолчал. Это в итоге и попало в финальный монтаж, - улыбается коллега Сергея.

«ТЕБЯ ПРЕДАВАЛИ?»

Правда, самому Бодрову свалившаяся на него популярность не нравилась. Он скромничал и твердил, что не считает себя артистом. Несколько лет Бодров-младший стремился снять свой фильм. В свободное от актерских будней время он написал сценарий «Сестер». Фильм вышел в 2001 году и взял Гран-при «Кинотавра» за лучший дебют. Зрители полюбили историю о двух маленьких сестрах, противостоящих миру бандитов, и радовались эпизодическому возвращению Данилы Багрова.

Бодров общался с 300 девочками в день, выбирая главных героинь на роль в "Сестрах". Фото: Оксана Акиньшина

Актер Дмитрий Благушин, сыгравший в картине приятеля старшей сестры Лешу Климкина, рассказал «Комсомолке», что тогда Бодров-младший проводил самые необычные кастинги.

- Он спрашивал, как у меня дела, где учусь и чем увлекаюсь. Сергей оценивал искренность человека, смотрел, как он себя ведет. А актерские качества проверял только в последнюю очередь. У девочек, претендовавших на роли сестер, вообще был жесткий кастинг. Сергей беседовал с тремя сотнями претенденток в день. Ему было интересно их мировоззрение. Он узнавал, не разлучали ли их с кем-то очень дорогим, не предавали ли их. Но девочки, в основном, не придавали значения таким вопросам, они приходили к нему за автографами, - вспоминает Благушин.

В "Сестрах" Сергей на пару минут вернулся к роли Данила Багрова. Чтобы вызвать ностальгию у зрителя и порадовать фанатов. Фото: кадр из фильма "Сестры" (2001)

На съемках Дмитрий запомнил Бодрова вечно погруженным в свои мысли. Бюджет «Сестер» был очень маленьким (актеры носили в кадре свою одежду – прим.ред.), но Сергей старался выжимать максимум из съемочного процесса. Иногда в силу неопытности случались забавные оплошности.

- Однажды мы с водителем Бодрова подъезжаем к нему домой. Ждем Сергея, чтобы ехать на съемки. Прошло 10 минут, полчаса. А он не выходит. Позвонили ему, он пулей выбегает. Весь сонный, очень уставший. Говорит, что забыл все: «Съемки? Какие съемки? Сегодня ж у нас ничего нет!», – смеется Дмитрий Благушин. – А на съемках в Лисьем носу, когда мой герой покупает сестрам арбуз и провожает их до станции, Сергей и команда только с четвертой попытки сняли кадр с прибывающей электричкой. Прождали последний поезд до ночи. То запись не включили, то арбуз этот проклятый забыли дать в руки.

После гибели Бодрова-младшего его жена так и не вышла замуж за другого мужчину. Сергей был единственной любовью женщины. Фото: Светлана Бодрова

МЕЧТА, ОБЕРНУВШАЯСЯ ТРАГЕДИЕЙ

Вторая режиссерская картина Бодрова «Связной» не имела ничего общего с атмосферой «Сестер» и «Брата». Картина рассказывала о сбежавшей из тюрьмы девушке. О ней Сергей говорил так: «Либо мы победим мир этим фильмом, либо по полной программе провалимся». Актриса Анна Дубровская, игравшая беглянку с экстрасенсорными способностями, чудом избежала смерти в дни трагедии.

Сергей остался в восторге от Кармадонского ущелья, осматривая натуру для "Связного". Фото: документальный фильм "Сергей Бодров. Где ты, брат?" (2012)

- Я снялась за один день и улетела на плановый спектакль в Москву. Сережа и команда должны были снять на следующий день сцену в Кармадонском ущелье и затем переехать в Пятигорск, в женскую колонию. Сначала я не придала значения новостям, что группа пропала. Мало ли, связь не ловит. Потом все думали, что ледник просто перерезал им путь, и ребята обязательно выберутся. Дни тянулись. Только через месяца два вера пропала, я осознала, что это конец, - вздыхает Дубровская.

Как рассказала актриса «КП», в первый день съемок ничто не предвещало беды, но чувствовалось, что Сергей был задумчивее сильнее обычного.

"Связной" был фильмом-мечтой для Бодрова. Мистическая картина не была похожа на его прежние работы. Фото: документальный фильм "Сергей Бодров. Где ты, брат?" (2012)

- Он не был доволен первыми съемками. Сергей человек чувствительный, доброжелательный. А там такая колония с кавказским колоритом. Собаки лающие, страшные ржавые клетки и замки. Все это сильно удручало, вводило в ступор, несмотря на его вдохновение. Хотя и сотрудники колонии, и заключенные были в восторге, что к ним пришел сам Бодров. Но Сергей никогда не упивался славой, - делится Анна Дубровская.

После гибели съемочной бригады продюсер «Связного» Сергей Сельянов строжайше запретил разглашать сценарий. Его опубликовали только спустя год, когда поняли, что никто кроме Бодрова-младшего не сможет его экранизировать.

- Были слухи, что отец Сергея доснимет кино в память о нем, а Балабанов поможет ему. Но это все на уровне фантазии, – утверждает Дубровская. – Мое мнение, что к этой истории нельзя прикасаться. Она очень личная. В сценарии подробно описаны какие-то мистические обряды, изложены собственные искренние переживания Сережи.

КСТАТИ

Алексей Балабанов считал Сергея членом семьи. Режиссер консультировал друга по съемкам «Связного». Вместе они выбирали натуру, посещали ущелье. В день схода ледника Алексей должен был быть там, но в последний момент он передумал и не полетел в Осетию. Снимавшийся у Балабанова актер Андрей Федорцов вспоминает, что для него гибель товарища стала личной трагедией.

- Алексей был убит горем и говорил, что погиб в тот день вместе с Сережей. А ведь это я посоветовал Сереже снимать в Кармадонском ущелье. Я вернулся из Осетии со съемок «Убойной силы 3». На «Ленфильме» Сережа меня спросил, как мне эта местность. Я расхвалил: живописно, потрясающие виды, горы с двух сторон. Говорю ему: «Там ОМОН остался, который нас охранял. Ты обратись быстрее к съемочной группе сериала, чтобы рассказали, что там и как». Грубо говоря, я его туда и послал…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как живут дети Сергея Бодрова?

Александр Бодров, 20 лет.

Сын Сергея Бодрова мечтает стать известным рэпером. Фото: СОЦСЕТИ

Саша не пошел по стопам отца, но от творчества все же не отказался. Юноша стал рэпером и уже выпустил пару альбомов. Назвался по-модному – sanCheezeS. Поет о проблемах современной молодежи, которые сразу и не поймешь по названиям песен: «Банан – это ягода», «Хабарик», «Конченый реп». Не обходится и без матерных слов. По некоторым данным, Александр учится в университете, но не афиширует этого.

Ольга Бодрова, 24 года.

Ольга Бодрова покоряет киноиндустрию и имеет в копилке несколько престижных наград. Фото: СОЦСЕТИ

Дочь Бодрова-младшего – начинающая кинозвезда. Ольга окончила школу с золотой медалью, а потом поступила в ГИТИС. На экзаменах девушка скрыла свою известность и сумела очаровать Леонида Хейфеца. Впервые она снялась в небольшом эпизоде фильма «Калашников» в 2020 году. Но кадры с ней в итоге вырезали из картины. Причем, решил это дедушка Ольги, который был продюсером «Калашникова».

Первая серьезная роль дочери Бодрова – в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Тогда Ольга удостоилась приза на «Кинотавре» как лучшая актриса. В 2021 году девушка снялась в сериале Данилы Козловского «Карамора». Недавно девушка вышла замуж за актера Сергея Быстрова. Молодожены не афишировали свадьбу. Сама Ольга не ведет соцсетей и не любит внимания прессы.

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