Жили в жару без воды и еды: Медведь и волк умерли от истощения в благотворительном фонде в Петербурге

Благотворительный приют в Петербурге обвинили в жестоком обращении с животными. Фото: vk.com/vernost09

- Это не приют, а колония строго режима для животных. Здесь зверей держали практически на убой, - жалуется зоозащитница Наталья Никитина, посетившая благотворительный приют «Верность».

Волонтеры распространили в соцсетях шокирующие кадры из поселка Новоселки в Петербурге, где, казалось бы, должны беречь, а не калечить зверей. Приют «Верность» возник на месте бывшей «притравки», где охотничьих собак травили на диких животных. На бумаге там должны были спасать всех брошенных собак и больных зверей, но на деле все оказалось совсем не так, уверены волонтеры.

УМИРАЛИ НА ЖАРЕ

- Я хотела купить этот приют и обратилась к хозяйке Татьяне с предложением, – рассказала «КП-Петербург» Наталья. – Но потом узнала, что в дни летней жары там умерли медведь и волк. Увидела фотографии трупов. Зверей было не узнать. От мишки Потапа осталась только шкура. Как можно было допустить такое?

От медведя Потапа осталась только шкура. Он умирал на глазах у медведицы Глаши. Фото: предоставлено "КП"

Первым забил тревогу бывший сотрудник приюта Олег. Летом мужчина решил проведать приют, но увидел трупы медведя и волка, а также воющих от голода собак. На место вызвали куратора, платившего за содержание мишки. Следом волонтеры вызвали ветеринаров для вскрытия Потапа и установления причин смерти.

- Стояла жара больше 30 градусов. Вместо полноценных кастрюль с фруктами, ягодами и рыбой Потапу изредка кидали одну селедочку да миску воды. Это разве норма для взрослого медведя? Как итог, медики диагностировали, что у мишки иссохли органы от обезвоживания, у него была дистрофия. Ноль жировой прослойки. Он не ел и не пил, умер в муках. И до недавнего времени животные сидели там в собственных фекалиях, с пустыми мисками и водой с зеленой тиной, -утверждает Наталья.

По словам волонтеров, Волк умер практически в один день с медведем. На жаре хищник совсем не пил и не ел. Фото: предоставлено "КП"

После того, как в приют зачастили волонтеры, клетки с животными все-таки очистили от грязи, а всех зверей начали исправно кормить. Хотя сотрудник «Верности» первое время не хотел пускать зоозащитников. По их словам, мужчина встретил их с тремя бутылками спиртного в руках, едва держась на ногах. На место вызвали полицию. Правоохранители увезли мужчину проспаться и составили в отношении него протокол за мелкое хулиганство.

«НЕ РАЗДУВАЙТЕ ИЗ МУХИ СЛОНА»

Хозяйка приюта «Верность» Татьяна Титова не скрывает, что летом не контролировала должным образом своих сотрудников. Но женщина заверяет, что помощь животным – дело всей ее жизни, и за 13 лет работы на нее никто не жаловался.

- Я не готова бодаться с придурками, которые лгут на мой счет. Мне патологоанатом объяснил, что Потап умер от остановки сердца, вызванной инфекционными заболеваниями, накопленными в течение жизни. Мы не заметили, что ему плохо. Потап линял, медведи все страшненькие в таком состоянии. Кушал он всегда исправно, даже доедал за соседской медведицей Глашей, - сказала «КП-Петербург» Татьяна.

Недавно в приюте проходил фестиваль животных, и никто не жаловался на якобы жестокое обращение со зверями, как утверждает хозяйка "Верности". Фото: vk.com/osobenniyfest

Провинившегося сотрудника хозяйка обещает уволить.

- Я не сказала бы, что он алкоголик. Просто ему нужно было постоянно напоминать о задачах на день. Значит, пинок я ему вовремя не давала. Теперь я ищу другого сотрудника. А по поводу содержания животных – приезжайте сами и посмотрите, что все в порядке. Не хотите – тогда спросите гостей фестиваля «Верность», прошедшего у нас 17 и 18 сентября в приюте. Приходили десятки человек. Мероприятия организовывали при поддержке администрации. Никаких жалоб. Так что не раздувайте из мухи слона, - подытоживает Татьяна Титова.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту обращений зоозащитников. Судя по рассказам волонтеров, которые теперь зачастили в приют, животные больше не голодают и живут в достатке.

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