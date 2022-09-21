«Телефоны оборвали»: Что происходит в военкоматах Петербурга после объявления частичной мобилизации

Что происходит в военкоматах Петербурга после объявления о частичной мобилизации. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге должна начаться частичная мобилизация, объявленная президентом Владимиром Путиным с 21 сентября 2022 года. На службу призовут 300 тысяч резервистов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что студентов и срочников частичная мобилизация не касается, но родители все равно пришли с вопросами в военкоматы. «КП-Петербург» рассказывает, что происходит у военных комиссариатов Северной столицы.

«РЕШАЙТЕ СЕЙЧАС И ПРИХОДИТЕ УТРОМ»

В отделе военкомата Петроградского района на Съезжинской улице в районе 15:00 абсолютно тихо. На улице никакого ажиотажа. Внутри сидят четыре первокурсника, чего-то ждут. Свет в коридорах выключен. Все буднично.

- Женщина, мы встать на учет хотим, нам сказали это обязательно, - обратились молодые люди к сотруднице военкомата.

В Петроградском районе у военкомата тихо и спокойно. Внутри тоже никакого шума, после обеда людей почти не было. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- Мальчики, нам сейчас вообще не до вас. Мы занимаемся только теми, кто подлежит мобилизации. Пока мы план не выполним, мы другими не можем заниматься, - проводила юношей на выход женщина.

Мы тоже попробовали пообщаться с сотрудницей военкомата.

- Вы в армию? Нет? Тогда на выход, у нас не справочное бюро. Если служить, то времени на раздумья нет. Решайте сейчас и приходите завтра утром. Неделю дать не можем. Коротко для понимания – если повестка мобилизационная пришла, то, если не явишься сам, за тобой приедут. В какой период заберут на сборы, сразу же или через неделю-две, пока не могу сказать. Все будем решать индивидуально, будем смотреть на категорию годности и военный опыт каждого, - отчеканила сотрудница.

«ОБРЫВАЮТ ТРУБКИ ПО ПУСТЯКАМ»

В Василеостровском районе иная атмосфера. В военкомате на Большом проспекте десятки юношей. Но, как пояснила «КП-Петербург» дежурная комиссариата, эти ребята не имеют отношения к мобилизации.

- Не знаем, что там за порядки на Петроградке, но мы всех принимаем: кто пришел за отсрочкой, кто встать на учет, кто переехал из города в город и уточняет данные. У нас нет указаний «отфутболивать» тех, кто не подпадает под частичную мобилизацию. Да и никаких планов по этой мобилизации пока нет. Ждем решения, приказа от призывной комиссии по мобилизации с губернатором, которую сегодня создали. Соберут нас и все объяснят, - пояснила «КП-Петербург» женщина на входе в военкомат.

В военкомат Василеостровского района пошли первые добровольцы после объявления о частичной мобилизации. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Не успели мы задать новый вопрос, как перед нами проскочил жилистый седой мужчина в куртке поверх тельняшки. Интеллигентно отодвигает нас и спрашивает: «Куда идти добровольцу? 60 лет, но боевой опыт есть. За родину буду стоять». Мужчину отправляют наверх в специальный кабинет по вопросам мобилизации.

- Вот, сами убедились, что идут добровольцы, – улыбается сотрудница военкомата. – Но ажиотажа нет. Да и приходят обычно взрослые дяденьки: 40,50, 60 лет. Дедушка 62-летний утром пришел, мы извинились и развернули его домой. Как объясняют решение пойти добровольцем? За родину, за детей, за внуков.

По словам сотрудницы военкомата, за сутки к ним пришли трое добровольцев. По «мобилизационным» повесткам пока никого не было. Зато кого много, так это переживающих родителей призывников.

- Матери бегают весь день. Телефон приемной у нас разрядился еще на обеде, никогда такого не было. Обрывают трубки. Люди звонят по любым пустякам. Например, парень спрашивает: «Мне в Германию лететь надо. А меня остановят в аэропорту? Дайте справочку, что разрешаете мне пересекать границу». Боже мой, что за паника-то. Всех успокаиваем и призываем не верить фейкам, - говорит женщина.

В военкоматах Петербурга нет никакой суматохи. Работы больше, но все идет по плану. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спустя 20 минут вниз спускается тот самый мужчина-доброволец. Разводит руками – не взяли даже в тыл.

- В первую очередь спрашивают про боевой опыт. Нужны крепкие духом ребята, кто готов защищать своих товарищей. Спрашивают про военно-учетную специальность, возраст, семейное положение, – рассказал доброволец, представившийся Юрием. – Меня не взяли по возрасту. 61 год вот-вот стукнет скоро. Хотя я напрашивался хотя бы в тыл. Я ведь прошел Афганистан, Чечню. Говорю в военкомате, что готов супы и каши варить ребятам в тылу. Их же после боевых действий нужно встречать, устроить комфорт какой-никакой, помочь перевести дух. Но нет. Сказали, будут опираться на людей помоложе. Если что, мои данные у них есть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В течение дня было сложно дозвониться по дежурным телефонам военкоматов. Но в двух местах «КП-Петербург» все же ответили.

Военный комиссариат Фрунзенского района на Южном шоссе, 104

- Люди приходят и по новым повесткам, и без них, добровольно. Некоторые приходят для уточнения, попадают они или нет под частичную мобилизацию. Среди добровольцев мужчины в возрасте от 22 до 70 лет. Перед дедушкой, естественно, извинились и отказали ему. Несмотря на конец рабочего дня, у нас половина военкомата продолжает работать. Занимаемся постановкой на учет, оформлением призывников.

Военный комиссариат Московского района на Московском проспекте, 110

- Пока никто не являлся по новым повесткам. А вот добровольцы есть, да. После новостей о частичной мобилизации люди идут чаще. Но без ажиотажа. Возраст добровольцев? В рамках указа, приходят бывшие солдаты, моряки, старшины и мичманы до 35 лет.

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