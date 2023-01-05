Люди стоят часами: Огромные очереди у Эрмитажа выстраиваются третий день подряд

Уставшие от салатов и телевизора петербуржцы и гости города массово пошли окультуриваться. Фото: ВК/Афиша Санкт-Петербурга | Питер

Уже третий день подряд к Эрмитажу и другим крупным культурным точкам Петербурга тянутся огромные очереди. Горожане и туристы, уставшие от салатов и новогодних фильмов, массово отправились на поиски прекрасного. «Комсомольская правда в Петербурге» собрала свежие фотографии очередей в главный музей города.

Многочасовые столпотворения, вьющиеся змейкой по Большому двору Зимнего дворца, заметили уже 3 января - вторник был первым днем работы музея, залы были закрыты 1 и 2 января. Желающих посмотреть на старинные полотна оказалось так много, что музей пошел навстречу любителям искусства - продлил часы своей работы. 3,4, 6 и 7 января Эрмитаж пообещал принимать гостей с 11:00 до 20:00.

Простоять в очереди можно и час, и два. Фото: Татьяна Елецкая

Впрочем, даже долгое ожидание на морозе не смогло разочаровать посетителей музея - соцсети заполнены их восхищенными отзывами.

- Посещение Эрмитажа - прекрасное начало года. И 1,5 часа героического ожидания в очереди сполна компенсировались красотой и силой искусства. Как это наполняет и вдохновляет - творения мысли и рук человеческих! - поделилась в соцсетях самарчанка Татьяна Елецкая. Она побывала в музее утром 5 января.

- Сегодня, чтобы попасть в Эрмитаж, мы отстояли в очереди на морозе 1.5 часа, а в пышечную очередь аж на улице. Но все при этом счастливы невероятно, - рассказала на своей страничке петербурженка Анна Шелехова.

Смекалистые петербуржцы советуют покупать билеты в Эрмитаж на сайте, чтобы не ждать входа в кассы. Фото: Вера Архипова

Житель Северной столицы Денис Оснач заметил, что внушительные очереди выстраиваются не только в Эрмитаж, но и на катальную горку на Дворцовой площади, и в метро «Невский проспект», и в популярные бары. Пользователи сетей делятся, что им пришлось долго ждать входа также в Ботанический сад БИН РАН, океанариум, планетарий, ЦПКиО имени Кирова, театры в центре города.

Смекалистые любители искусства посоветовали другим покупать билеты в Эрмитаж на сайте, чтобы не ждать прохода к кассе. А еще порекомендовали съездить в реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая деревня», где тоже можно увидеть массу интересных экспозиций.