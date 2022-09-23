Мать бросила отравленного полуторагодовалого ребенка на улице в Петербурге

Отравленного 1,5-годовалого ребенка нашли на улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Брошенного полуторагодовалого ребенка обнаружили 22 сентября в районе Купчино в Петербурге. Маленький мальчик лежал без сил и в одиночестве на земле у ж/д станции «Фарфоровский пост». Очевидцы нашли малыша в 15:50 и тут же позвонили в скорую помощь и полицию. Медики оперативно прибыли на место и забрали ребенка на осмотр. Тем временем полицейские быстро отыскали мамашу. Она слонялась неподалеку и была в неадекватном состоянии.

- Женщине 24 года, она безработная. Оказалось, что мать употребила наркотик, после чего взяла 1,5-годовалого сына на прогулку. Дальше у нее все как в тумане – ничего не помнит, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В себя горе-мать пришла только после того, как ей сказали о пропаже ребенка. Она вспомнила, что натворила, но к ребенку ее не отпустили – повезли в отделение полиции. Там на женщину составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. По статье 5.35 КоАП РФ ей грозит в худшем случае штраф в 500 рублей. Но так просто она не отделается.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточнили в полиции.

Что касается малыша, то медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом. Пока рано говорить, были ли это наркотики. Сейчас он лежит в больнице, его состояние оценивают как удовлетворительное.

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