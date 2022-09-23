Сокращение бюджета на строительство метро в Петербурге не повлияет на объемы и сроки работ

Открытие четырех строящихся станций состоится, как и было запланировано, в 2024 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга почти вдвое сократили статью расходов на строительство метро. Если раньше в 2023 году планировали потратить 55 миллиардов рублей на эти цели, то теперь – только 30 млрд рублей. Вице-губернатор Алексей Корабельников заверил, что изменения финансирования ни на что не повлияет, и станции будут строиться в прежнем режиме. Развитие подземки чиновник назвал самым приоритетным направлением для Петербурга.

То же самое пообещал и главный подрядчик города, «Метрострой Северной столицы».

- Запланированный объем работ остается в силе, абсолютно никаких изменений не предвидится. До 2024 года мы строим и открываем четыре станции метро, планы по ним не меняются. Бюджет на это никак не влияет, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Метростроя».

На 2024 год, напомнил подрядчик, намечено открытие «Театральной», «Горного института», «Путиловской» и «Юго-Западной», работы на этих станциях сейчас в самом разгаре. А в планах работ на следующий год заложено сразу четыре важных направления. Как поделились с «КП» в «Метрострое», в первую очередь будут развивать участок Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Каменки» и продлевать Красносельско-Калининскую ветку от «Путиловской» в сторону «Обводного канала», то есть, до будущей «Каретной». Ту же коричневую линию будут разрабатывать и в другую сторону – от «Юго-Западной» в сторону будущих станций «Брестская» и «Сосновая поляна». Не забыты планы по строительству станции «Кудрово» и прилегающему к ней электродепо «Правобережное».

Так может выглядеть схема метро в далекой перспективе. А пока можно оценить, какими станциями и перегонами власти и подрядчик займутся в ближайшее время. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

КОМПЕТЕНТНО

Внушительное изменение финансирования работ по строительству метро – на самом деле совершенно не страшный и даже предсказуемый момент. Источник «Комсомолки», осведомленный в делах подземных, убедил, что 50 миллиардов были слишком большой суммой для «Метростроя».

- Когда только зашел разговор о финансировании, эксперты стали оценивать 50 млрд как излишнюю сумму. «Метрострой» бы действительно не смог ее освоить за год, сумма была заложена с избытком. Сейчас цифра просто скорректировалась: 30 млрд на год более чем достаточно для реализации текущих проектов, - заверил источник.

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