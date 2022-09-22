Бюджет на строительство метро в Петербурге урезан почти вдвое

В 2023 году бюджет на строительство метро урезали почти в два раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный почти в два раза сократил объем финансирования на строительство метро в Петербурге. Ранее в проекте бюджета на 2023 год стояла цифра 55 миллиардов рублей, но сейчас она урезана до 30. А всего за три года, с 2022 по 2024 планировалось потратить 150 миллиардов. Впрочем, власти города проблемы в урезании средств проблемы не видят.

– Ничего нового, планы по строительству метро те же, – отметил вице-губернатор Алексей Корабельников на слушаниях по осенней корректировки бюджета. – Развитие подземки – одно из приоритетных направлений для Петербурга. Если надо будет, увеличим финансирование за счет перераспределения средств и экономии по итогам государственных конкурсов.

Тот же Корабельников ранее отмечал, что средства надо выделять исходя из реальной возможности нового «Метростроя» их освоить. Видимо, сейчас 30 миллиардов - достаточный объем для развития подземки.

Напомним, что в проекте нового Генплана Петербурга, указаны еще 89 новых станций метрополитена (сейчас - 72). При этом точных сроков расширения метро почти вдвое не называется. Однако действие генплана рассчитано до 2050 года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Развитие метро до 2040-х годов на юге Петербурга включено в новый Генплан

Об этом рассказал Спикер ЗакСа Бельский (подробности)