Школьницы из Карелии станцевали с портретами погибших на спецоперации солдат под песню группы «Звери»

Девушки танцевали с портретами погибших героев ФОТО: соцсети

Обнаженные фото на фоне военной экспозиции, танцы в белье на фоне храма - мир, не иначе, сходит с ума. Но две школьницы из Карелии пошли еще дальше. Они станцевали с портретами погибших во время спецоперации солдат под песню группы «Звери» «Районы-кварталы». В одной руке у каждой была бутылка, предположительно, не лимонада, в другой - штендер. Судя по всему, портреты героев остались после акции «Бессмертный полк», но как они оказались у школьниц, пока непонятно. Видео было опубликовано в группах города Сегежа, где и проживают подростки.

Снимала все происходящее третья девочка. В какой-то момент одна из участниц представления все же задумалась о том, что творится в квартире.

- Это ненормально, что мы улыбаемся, - опомнилась она.

- Так они танцуют даже при смерти, вы что? - парировала ей подруга.

- Страшно, - с издевкой заключила снимающая.

В Сети ролик восприняли, мягко говоря, негативно. Под ним оставлено сотни комментариев с просьбой привлечь девушек к ответственности и заставить принести извинения родителям погибших парней. Такие же жалобы были направлены и к главе района.

- Большой общественный резонанс вызвало видео, на котором девушки устроили танцы с табличками, на которых были погибшие при проведении СВО ребята. Девушки осквернили память героев, опозорили, прежде всего, себя и наш город. Так как это огромный удар для родных и шок для большого количества жителей нашего города. Хотелось бы получить комментарий от главы района, какие действия будут предприняты в сторону девушек, - обратились к администрации жители города.

Ответ не заставил себя долго ждать. В своих соцсетях на просьбу горожан отреагировала глава администрации района Марина Гусева.

- Сказать, что я в ужасе - это не сказать ничего! Я разделяю негодование каждого, кто сообщил мне об этом жутком видео, где молодые особы, изрыгая брань, размахивают фотопортретами наших героев - тех, кого мы с вами будем оплакивать, пока живы сами, - отметила Гусева.

Она же заверила, что личности девушек уже установлены, а родители уведомлены о произошедшем. Какое наказание получат девушки помимо общественного осуждения - пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обнаженная девушка устроила эротическую фотосессию на фоне выставки, посвященной Великой Отечественной войне в Петербурге

Молодая пара решила продемонстрировать «перформанс» во время экскурсии (подробнее)

В Петербурге осудили модель, сделавшую фото в трусах на фоне Исаакиевского собора

Девушка признала вину в оскорблении чувств верующих и пошла на соглашение со следствием (подробнее)