Трогательное видео: Как первых мобилизованных отправляли служить в войска из Петербурга

Первая отправка мобилизованных в войсковые части состоялась в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге 26 сентября 2022 года состоялась первая отправка мобилизованных в воинские части. Жены, матери, дети собрались перед военным комиссариатом Фрунзенского района, чтобы обнять своих любимых мужчин и пожелать им удачи. Сейчас военнослужащие отправятся на переподготовку по своим военно-учетным специальностям в рамках частичной мобилизации.

- Во-первых, мы давали присягу, что Родину надо защищать. Во-вторых, нашим людям нужна помощь. Как говорится, своих в беде не бросаем, - отметил Илья Сергеенко, сержант запаса.

- А кто если не мы защитит наших детей, сестер, жен, матерей? - отметил другой военнослужащий.

Перед отправкой в военкомате все прошли инструктаж, рассказали в пресс-службе ЗВО. Мобилизованным рассказали, в какую именно учебную часть они направляются, разъяснили, сколько продлится подготовка. Как только они прибудут в учебные части военнослужащие, им предоставят личные вещи. Далее начнется боевая подготовка и уже только после этого они будут направлены на пополнение воинских частей и подразделений.

Мобилизации подлежат только те, кто ранее уже служил в армии и имеет определенную военно-учетную специальность. В первую очередь призываются граждане, имеющие боевой опыт.

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