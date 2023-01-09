В Петербурге могут изменить правила программы реновации хрущевок

Депутаты хотят подкорректировать правила реновации, чтобы "автоматом" туда включались только аварийные дома.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В петербургском Заксобрании предложили изменить скандальный закон о реновации, добавив туда пункт, на котором настаивают противники программы сноса «хрущевок». В нем говорится о том, что включать в программу можно лишь те дома, которые признаны аварийными.
- Предложено не включать в программу комплексного развития территорий дома, не признанные аварийными. Для участия в программе в данном случае необходимо решение общего собрания собственников жилых помещений, - сообщает пресс-служба Заксобрания.
Другими словами, в программу реновации автоматически попадут все аварийные «хрущевки», а другие - только по решению их жителей. Но это при условии, что порядок действия закона о комплексном развитии территорий изменят на федеральном уровне. Свои предложения депутат ЗакСа Рябоконь уже оправил спикеру Госдумы России Володину.
Напомним, что в Петербурге начало программы реновации жилых территорий отложили до 2024 года после жалоб горожан.
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