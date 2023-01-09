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Петербургская стройка9 января 2023 10:47

В Петербурге могут изменить правила программы реновации хрущевок

В ЗакСе Петербурга предложили включать в программу реновации только аварийные дома
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Депутаты хотят подкорректировать правила реновации, чтобы "автоматом" туда включались только аварийные дома.

Депутаты хотят подкорректировать правила реновации, чтобы "автоматом" туда включались только аварийные дома.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургском Заксобрании предложили изменить скандальный закон о реновации, добавив туда пункт, на котором настаивают противники программы сноса «хрущевок». В нем говорится о том, что включать в программу можно лишь те дома, которые признаны аварийными.

- Предложено не включать в программу комплексного развития территорий дома, не признанные аварийными. Для участия в программе в данном случае необходимо решение общего собрания собственников жилых помещений, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Другими словами, в программу реновации автоматически попадут все аварийные «хрущевки», а другие - только по решению их жителей. Но это при условии, что порядок действия закона о комплексном развитии территорий изменят на федеральном уровне. Свои предложения депутат ЗакСа Рябоконь уже оправил спикеру Госдумы России Володину.

Напомним, что в Петербурге начало программы реновации жилых территорий отложили до 2024 года после жалоб горожан.

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