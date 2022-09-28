«За 35 тысяч отвезем с мигалками до Финляндии, за 120 - пропустим без визы»: Как мошенники наживаются на бегущих из страны россиянах

На границе с Финляндией уже не первый день огромные очереди Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна за другой российские машины выстраиваются у границ с Финляндией, Грузией и Казахстаном. Пока одни ждут своей очереди, любуясь местными пейзажами, другие - ищут обходные пути. Кто-то даже решается на экстремальный сплав на сапсерфе по Нарве и попадается в первом же городке Финляндии, а кто-то в панике становится легкой добычей для мошенников. «КП-Петербург» решила разобраться, как аферисты наживаются на бегущих из страны россиянах, какие услуги предлагают и пользуются ли они спросом.

«Я НЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ЧЕСТНО!»

Группы, где россияне делятся опытом путешествий за кордон, появились в соцсетях еще весной, когда после коронавируса окно в Европу, наконец, распахнулось. Но только после объявления мобилизации в них начали появляться вопросы, граничащие с законом.

В очереди на границе некоторые стоят целыми днями ФОТО: соцсети

- Кто-то пытался перейти границу не совсем легально? Я не полицейский, честно! - аккуратно интересуется один из подписчиков канала, посвященного миграции в Финляндию.

Как говорится, спрос рождает предложения. Один за другим в чат летят сообщения: «Переведу через границу. Подробности в личных сообщениях». Одно из них оставляет и таинственный Евгений – нет ни фото, ни номера телефона.

В соцсетях появилась масса предложений о переводе через границу

Какие именно услуги предоставляет Евгений и его коллеги, можно узнать лишь «из первых уст». Уже в личных сообщениях он рассказывает и о цене вопроса.

- На границе с Финляндией у нас стоит свой пограничник. У него ФИО и данные паспортов каждого из тех, кто пересекает границу с нашей помощью. То бишь, приезжаете, показываете паспорта, он сверяет по спискам, и вы без каких-либо проблем проходите. Стоит это 40 тысяч рублей, - рассказал в переписке с корреспондентом «КП-Петербург» мужчина.

- Если человеку уже пришла повестка, то могут какие-то проблемы возникнуть?

- Могут погранцы еще денег попросить, неизвестно, сколько именно, но пропустят, - уверяет «посредник». – Резервистов сейчас всех проверяют, чтобы не развернули, нужно заплатить. Это уже бизнес. Денег просят даже с женщин.

Ценники у мошенников варьируются от 25 до 120 тысяч рублей

«ЗА 40 ТЫСЯЧ ДОВЕЗЕМ С МИГАЛКАМИ»

Вместе с документами Евгений просит скинуть ему и предоплату в 20 тысяч рублей. А как же гарантии?

- Около сотни человек за последние дни уже было проведено. Мы из органов, поэтому проблем нет, пропускают всех без исключения, - живописует аферист.

- Отзывов клиентов у вас нет? Сами понимаете, столько мошенников сейчас развелось.

Мошенники обещают помочь даже тем, кто уже получил повестку в военкомат

- Никакую информацию о сделках не оставляем. Получить срок в такой работе не так уж и трудно, поэтому все конфиденциально. Все рискуют, такое время, - пишет мужчина.

Перевод через границу – не единственная из его «услуг». Тут же за 35 тысяч рублей потенциальному клиенту предлагается помощь ДПС. Якобы с мигалками вас провезут в начало очереди, чуть ли не прямиком в саму Финляндию, да еще и с ветерком. Оплатить тоже просят заранее, куда же без этого. Ну а дальше ищи там своего провожатого по всей границе…

Но не все «помощники» удаляют клиентскую базу. Некий Илья Соловьев всем желающим предоставляет отзывы о своей работе. Имеются в его профиле и фотографии, которые волшебным образом меняются каждые полчаса на новые лица. Ценник у Ильи поменьше – за 25 тысяч рублей полный комплект: и мигалки, и пройденная граница. Действует сразу в нескольких направлениях: Финляндия, Грузия, Казахстан, Армения. Все по одной цене, прямо какая-то «черная пятница».

Уже в личных сообщениях мошенники делятся подробностями сделки

«БЕЗ ВИЗЫ ДОРОЖЕ»

Проблемы с уже полученной повесткой решить обещают легко, а что насчет тех, у кого даже визы нет?

- Это уже дороже. Нужно будет дать и нашим, и финским пограничникам. Выйдет 120 тысяч рублей. Предоплата 20 процентов, - объясняет очередной мошенник.

Деньги просят скидывать по номеру банковской карты. Кто же из рук в руки передает прямо на посту? После этого вам якобы позвонит «проводник» для уточнения всех нюансов. Он же доставит к нужному пограничнику.

Все подобные предложения в чатах и группах почти моментально блокируют, но раз за разом те возрождаются. Отследить, сколько человек ведется на уловки мошенников, и востребована ли услуга, невозможно, поэтому корреспондент «КП-Петербург» сама разместила точно такое же сообщение в одном из чатов. Пока его участники кричали: «Мошенники! Мошенники!», в личные сообщения начали приходить с вопросами интересующиеся. Буквально за минуту набралось 5 откликов, правда, среди них и одно проклятье.

«У таких людей как вы, которые пытаются нажиться на обмане тех, кто находится в отчаянии, совесть давно умерла», - написал анонимный пользователь.

На наше предложение за первую минут откликнулось пятеро желающих

Наше сообщение с предложением было удалено и заблокировано буквально через пару минут, но в личных сообщениях набралось уже достаточно клиентов. Вопросы те же: сколько стоит, как реализуется, и каковы гарантии. Расписав все по той же схеме, что нам уже нарисовали мошенники, с которыми удалось пообщаться ранее, мы бы тоже могли спокойно попросить предоплату. Проверить, будет ли выполнена сомнительная услуга после этого – невозможно, однако, возможно предугадать номер статьи уголовного кодекса, по которой пройдут такие «помощники».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аналогичные услуги сейчас предлагают не только в Интернете. Таких «бизнесменов» полно и в самих очередях на границе.

- Мы поехали в Грузию на велосипеде. Из машин пробка была километров 15. По дороге предлагали помочь перейти границу за 25 тысяч рублей, уточняя, что у КПП цены вырастут до 60 тысяч. В сопровождении ДПС тоже проезжали, причем по встречной полосе, нам даже на обочину пришлось съехать. Вообще на границе сейчас незабываемо, как в компьютерной игре – уворачиваешься от полиции, военных, которые норовят остановить. В это же время тебя давят мотоциклы, машины и какие-то драндулеты без фар, - рассказал «КП-Петербург» один из тех, кто уже успел уехать в Грузию.

Получается, что описанные в Интернете услуги, могут быть воплощены в жизнь, но вероятней все же остаться и без денег, и без пропуска за кордон.

КОМПЕТЕНТНО

Игорь ТРУНОВ, доктор юридических наук:

- Если у вас не все документы в порядке, когда вы проходите границу, как в случае с отсутствием визы, то это называется «Незаконное пересечение границы» - до двух лет лишения свободы. Если с документами все хорошо, но захотелось ускорить процесс прохождения и дать за это взятку таможеннику или сотруднику ДПС, то под статью подходят обе стороны преступления. За получение взятки должностному лицу грозит до трех лет лишения свободы. Тот, кто дает взятку, может получить до двух лет лишения свободы. При этом если даже в одной машине все на эту взятку скинутся, то это уже до 12 лет лишения свободы, так как организовано группой лиц. Сейчас ни Финляндии, ни Грузии, ни Казахстану, наши уголовники не нужны, поэтому даже если таким образом удастся уехать, легко экстрагируют в Россию.

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