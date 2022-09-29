Депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в военкомат Петербурга

Николай Валуев получил повестку в военкомат, но не смог явиться вовремя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Повестки в военкомат продолжают приходить известным россиянам после объявления частичной мобилизации. Теперь в комиссариат зовут «тяжелую артиллерию» - самого Николая Валуева. Об этом «КП-Петербург» рассказала помощница 49-летнего депутата Госдумы Светлана Романова. По ее словам, именитый боксер с ростом 2 метра и 13 сантиметров не намерен бегать от военкомата и в скором времени обязательно его посетит.

- На самом деле повестка Николаю пришла еще 15 сентября. Какое-то время мы держали это втайне, – призналась помощница двухметрового депутата Госдумы. – Николай был долгое время в командировке в Луганске. Поэтому не смог вовремя быть в военкомате. На следующей неделе, с 3 октября, он собирается приехать в Петербург по месту прописки. В повестке указано, что ему нужно явиться для уточнения данных воинского учета.

А вот и та самая повестка. На мобилизацию пока не зовут. Фото: предоставлено "КП"

К слову, сам Валуев никогда не служил в армии, за что не раз себя корил. Но Николай подчеркивал, что постарался отдать долг родине на боксерском ринге – своими победами, прославлявшими Россию на международном уровне. Сам депутат Госдумы скромно отозвался о повестке.

- Родина позовет-пойду, - пообещал Николай.

Добавим, что ранее повестки в военный комиссариат получали экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов, а также фигуристы Марк Игнатов и Дмитрий Алиев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Динияр Билялетдинов получил повестку

Об этом рассказал его отец (подробности)

«Мы очень надеемся, что Диму все-таки не заберут»: петербургский фигурист Дмитрий Алиев получил повестку в военкомат

Фигурист из Петербурга попал под частичную мобилизацию (подробности)