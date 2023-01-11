Суд Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за призывы к сепаратизму

Рэпера признали виновным по статье за призывы к сепаратизму. Фото: кадр из клипа "Ойда"

Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение по административному делу в отношении рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Федоров), которого обвиняли в призывах к сепаратизму. Их эксперты нашли в песне «Ойда», клип на которую петербургский музыкант снимал в Северной столице. А проводили экспертизу в Санкт-петербургском государственном университете.

- Экспертом было проведено исследование текста песни. Из заключения следует, что автор приводит обоснование, показывающее важность и необходимость «пересборки дома» (страны), в результате чего часть территории РФ будет отделена, - отмечали ранее в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дело на рассмотрение с обвинительным заключением в самом конце декабря передала в суд городская прокуратура. Сам рэпер на заседание не пришел. Вердикт – штраф в размере 70 тысяч рублей – был вынесен заочно.

Напомним, что 12 декабря прошлого года Ленинский райсуд Петербурга оштрафовал рэпера на 45 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии.

*- признан иноагентом.