Не признавшим вину - по три года, признавшему - 2,5 условно: в Петербурге осудили организаторов военно-исторического парка, где БТР задавил посетителя

В Петербурге вынесли приговор по делу о гибели мужчины под бронетранспортером. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге осудили троих организаторов военно-исторического парка, в котором два года назад бронетранспортер насмерть задавил человека.

- Следствием и судом установлено, что подсудимые оказывали платные услуги по организации и проведению мероприятий в военном стиле, в том числе с использованием самоходных машин, не отвечающие требованиям безопасности, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Погибшим оказался приемный сын крупного бизнесмена, владельца строительной компании Аркадия Скорова. Жертве несчастного случая было 38 лет, он приехал на полигон на Гатчинском шоссе в Красном Селе, чтобы отпраздновать день рождения брата.

- Это была не вечеринка, а серьезное мероприятие. В какой-то момент ребята (сын и пасынок - прим.ред.) соскочили с брони, заняли позицию – то ли лежа, то ли сидя… и в этот момент БТР поехал, - рассказывал «КП-Петербург» отчим погибшего.

Один мужчина успел отскочить, а второй - нет. Он погиб на месте.

На скамье подсудимых оказалось трое: основатели и сотрудники парка. В том числе тот, кто сидел за рычагами управления БТРом. Двое свою вину не признали, им суд дал по три года лишения свободы. Третий вину признал и получил 2,5 года условно.

Напомним, что за два года до смертельного наезда похожий инцидент произошел в парке 300-летия Петербурга.

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