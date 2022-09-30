Петербуржец через суд оспорил свою мобилизацию

Петербуржец подал первый иск с требованием отменить призыв на мобилизацию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина подал в во Фрунзенский районный суд иск с требованием отменить решение военного комиссариата о призыве его на мобилизацию. Это первый подобный иск в Северной столице об оспаривании решения призывной комиссии. Петербуржец отмечает, что в военкомате были нарушены его права. Об этом 30 сентября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- В административном иске мужчина рассказал, что 22 сентября он прибыл в военный комиссариат по повестке для уточнения документов воинского учета. Но в тот же день был призван на службу, ему вручили повестку для явки в комиссариат с целью отправки к месту прохождения военной службы уже в четыре часа дня, - рассказали в пресс-службе.

Со слов мужчины, медицинский осмотр ему не провели. Также никто не уточнил, если ли у него наличия причин для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по мобилизации.

Помимо этого мужчина заявил, что военная служба противоречит его убеждениям совести, поэтому он подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую.

В иске петербуржец просит суд признать незаконным решение призывной комиссии, отменить повестку и обязать вынести решение об освобождении от призыва. К производству административное исковое заявление пока не принято.

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