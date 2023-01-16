Почему отец в Ленобласти зарезал двухлетнего сына: Подробности чудовищного поступка

Предположительно, не так давно пара переехала из Донецка ФОТО: соцсети

Двухлетнего малыша с четырьмя ножевыми ранениями привезли полицейские в Киришскую клиническую межрайонную больницу ночью 14 января. Вместе с ребенком госпитализировали и израненного отца. Вскоре мальчик скончался, а 23-летний Алексей (имя изменено, - прим. Ред.) оказался в реанимации, но перед этим успел рассказать полиции, что сам убил сына.

- Мужчина говорил, что находился вместе с сыном на городском пляже реки Волхов, когда узнал об измене жены Инги. После этого он ножом ударил в шею своего сына и попытался покончить с собой, - сообщил источник «КП-Петербург».

Когда суицид не удался, Алексей, осознав, что же натворил, принялся спасать малыша. Он усадил истекающего кровью мальчика в санки и повез в больницу. Спустя полкилометра на их пути оказались полицейские, которых мужчина попросил о помощи. Уже они доставили отца с ребенком в больницу, но спасти малыша не удалось.

Друзья не верят в то, что подобное могло случиться в этой паре ФОТО: соцсети

Поверить в эту жуткую историю друзья пары оказались неспособны – уж слишком идеальными казались их отношения.

- Я работала с его женой, она его очень любила. Да и он ее тоже. Постоянно делал какие-то сюрпризы, подарки дарил. Все деньги, что зарабатывал будучи кассиром, тратил на оплату квартиры и, естественно, на девушку, - рассказала «КП-Петербург» знакомая пары.

Красивые ухаживания и безумная любовь так вскружили голову молодым, что те быстро поженились. Вскоре у них появилась и общая большая мечта – обзавестись детками.

Мужчина одаривал любимую подарками ФОТО: соцсети

- Они готовились стать родителями. Малыш был желанным и запланированным. Инга очень его ждала. Они вместе радовались, выбирали коляску и были счастливы, - вспоминают друзья пары. - Я не могу поверить в то, что он мог это сделать. Это невозможно, он не такой…

Сам Алексей сейчас находится в реанимации из-за нанесенных себе увечий. Рядом с его палатой дежурит полиция – возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

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