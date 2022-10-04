Как карта на стол военкома ляжет: Гадалки стали наживаться на тех, кто пытается купить обряд от мобилизации

Гадалки быстро подстроились под новостную повестку ФОТО: Shutterstock

«Оберег от армии», «магическая защита от мобилизации». Если раньше призывники бежали за помощью, чтобы откосить от армии, к врачам и влиятельным знакомым. То с начала мобилизации гадалки, колдуньи и прочая нечисть смекнули, что на этом можно неплохо заработать. Хотите магический купол от повестки, который остановит даже самого настойчивого военкома – добро пожаловать в волшебный мир! Таких объявлений в Интернете теперь сотни. Цены на эксклюзивные услуги варьируются от 700 рублей до 4 тысяч, а где-то и до 100 тысяч рублей. Только вот гарантийный чек не выдают. Испытать свое счастье решили и корреспонденты «Комсомолки». Мы попробовали уберечь от мобилизации в России … американца!

«ЕМУ ПОМОГУТ ВЫСШИЕ СИЛЫ»

Сам по себе Интернет – штука волшебная. Как говорится, если долго «гуглиться», что-нибудь получится. И вот после пары запросов - «как получить отсрочку от мобилизации?», объявления гадалок появляются в ленте автоматически. Таргетированной рекламой даже всесильные колдуньи не брезгуют. Хотя может это все возникает по волшебству?

Количество подобных объявлений в Сети растет с каждым днем ФОТО: соцсети

Среди всего многообразия выбираем сначала бесплатный вариант. И вот уже через секунду на экране начинает вещать «ведунья, биоэнергокорректор, астропсихолог, нумеролог, космоэнергет» и чуть ли не фея по имени Лина.

- Срочно сделайте оберег для своего воина! Хочется, чтобы все остались живы и здоровы, поэтому выписываем на листочек молитвы и объясняем своему мужчине, что это надо читать хотя бы раз в день. Защита высших сил ему поможет! – учит нас колдовству ведунья.

Молитва оказалась довольно банальной – просить отсрочки пришлось у ангела-хранителя. Можно, конечно, зачитать такую прямо перед носом у удивленного военкома. Но насколько вам это поможет, судите уже сами. А что если попытать счастья за деньги? Вот объявление: 4000 рублей – и готово! Так в своем объявлении уверяет потомственная гадалка, а заодно и модный таролог Марина.

«Я всегда готова помочь. В любой точке земного шара. Расклады – заберут ли парня, мужа, сына в армию. Гадание – что там с ним будет? Установка защиты и скрытие от военкомата!», - гласит объявление.

Некоторые гадалки дают и бесплатные советы ФОТО: соцсети

«ОБРЯД ЗАЙМЕТ 40 ДНЕЙ!»

Срочно звоним Марине.

- Я занимаюсь этим уже 6 лет, - начинает важно свой рассказ молодая гадалка. – Сейчас вот возник спрос на обряды от мобилизации. Каждый день идет поток клиентов, даже отвечать не успеваю!

- И как же вы можете помочь?

- Ну, для начала нужно сделать расклад на картах – может ему ничего не грозит и обряд не понадобится, - уверяет гадалка. - Если я все-таки увижу надвигающуюся опасность, то будем делать обряды.

Ну что же, доверяем свою судьбу… модному тарологу.

- Знаете, в Интернете есть объявления, где за 10 тысяч рублей каждому готовы поставить защиту, но это мошенники, - понижает свой голос гадалка. - Один обряд не может действовать на всех. Такое может даже к смерти привести! Сначала ведь нужно посмотреть, нет ли на человеке негативной энергетики. Вот вас, к примеру, я даже через телефон чувствую.

Некоторые уверяют, что карты могут показать и способ, как откосить от армии ФОТО: соцсети

- И что же со мной? – в ужасе вздыхаю я.

- На вас если и есть негатив, то только бытовой, - выдержав паузу, говорит Марина.

Выдыхаю. Не хватало еще родового проклятья.

- Так вот, на негатив ставить защиту нельзя, потому что так мы можем его внутри человека запечатать, а это смерть, - раскрывает тайны мироздания Марина. – За 4 тысячи рублей я могу и расклад сделать, и один обряд провести. Но обрядов может понадобиться несколько. Это занимает до 40 дней.

Так за 40 дней можно уже и повестку получить, и даже всю боевую подготовку пройти! На это Марина лишь разводит руками.

- Тогда можем с вами сначала просто расклад сделать. Посмотрим, что ждет вообще вашего мужчину. Может, карты обходной путь покажут, - начинает уговаривать гадалка.

- Карты покажут, как от армии откосить что ли?

Одной лишь куколкой волшебницы обещают защитить всех и вся

- Ну да, - не теряется провидица. – Был тут у меня паренек лет 19. Начала делать расклад и вижу, что повестка ему придет, что после этого он на грани жизни и смерти будет. Начали вместе думать, как избежать, а карты подсказали. Они показали, что у него с сердцем проблемы. Так и оказалось. Он сделал справку, и все, сидит дома!

Ну, к врачу сходить мы и без гадалок сможем!

Цены у некоторых волшебниц кусаются

АМЕРИКАНЦА ЖДЕТ МОБИЛИЗАЦИЯ

Да и в мире магии сейчас такая конкуренция, что можно и дешевле найти. Вот мы и отыскали девушку по имени Алсу. Ее биография не такая богатая. Обычная гадалка с обычным ценником. Работает Алсу по той же схеме, что и Марина, только не за 4000 рублей, а всего за 300.

- Я могу сделать куколку с руной. Она убережет. Какую руну выбрать, карты покажут. Я ведь проводник, а не Бог, - неожиданно выдает Алсу.

Вместо настоящего суженого-ряженого гадалке мы отправили случайного американца ФОТО: соцсети

Хотя бы честно. За 300 рублей просим гадалку посмотреть, придет ли любимому повестка. Настоящего суженого-ряженого показывать не будем, мало ли что там привидится волшебнице – не спи еще потом ночами. Вместо этого отправляю ей фотографию случайного американца. Его-то уж точно не мобилизуют в России! Хотя откуда нам знать расклад карт? Из дополнительной информации нужна лишь дата рождения и скрин перевода денег на карту гадалке. Куда же без этого.

- Я только по ночам могу работать, когда дочка спит, поэтому утром ждите ответ. Я людей не обманываю, не волнуйтесь, - внушает доверие Алсу.

Женщина и правда не обманула. Уже в полночь записала голосовое сообщение, где поведала о тяжелой судьбе нашего американца. Не поверите, все-таки призовут его! Вот бы он удивился…

Руны сказали гадалке, что даже американца ждет повестка

- Первая руна показывает, что ждет его повестка. К сожалению. Вторая говорит, что у Георгия есть возможность избежать мобилизации. Третья, что его от этого может спасти женщина. Возможно, это будете вы, заказав мой оберег, - выдает гадалка.

А начиналось так красиво. Тут два варианта: или нас все-таки безжалостно обманули, навязывая услуги, или гадалка знает чуть больше, чем простые смертные. Как можно догадаться, никаких гарантий ясновидящие не дают. На вопрос: «Вернете ли деньги, если любимого все же призовут?» - отвечают твердое «нет», обвиняя в неуважении к чужому труду. На нет и суда нет.

Что ж, если уж даже американца ждет наша мобилизация, стоит ли от нее бегать по магам? Тут уж как карта на стол военкома ляжет. Точнее, ваше личное дело воинского учета…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Гадалки пользуются отчаянными людьми»

- Гадалки всегда очень четко действуют на страхи людей, - объясняет психолог Александр Кичаев. - В случае мобилизации человек не может самостоятельно что-то изменить, поэтому уходит от рационального. Он становится в позицию беспомощного ребенка. Гадалки этим пользуются и дают свой метод решения проблемы, поэтому люди в состоянии всеобщего стресса на это ведутся.

ВОПРОС РЕБРОМ

Гадалки – это мошенницы?

- С точки зрения гражданского законодательства работу так называемых колдунов регулирует закон о защите прав потребителей, - рассказывают юрист, бывший следователь Евгений Зобов. – А вот с точки зрения УК РФ их услуги по отсрочке от мобилизации – это чистой воды мошенничество, потому что они не могут гарантировать результат. Плюс есть корыстный умысел. Почему правоохранители не борются с такими объявлениями? Потому что достаточно сложно доказывать факт передачи денег. И не все пострадавшие люди идут на контакт, им стыдно и неудобно.

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