Миллиардера Бориса Берсона заочно арестовали и объявили в розыск из-за пожара в особняке Черкасского в Петербурге

Старинный особняк горел несколько раз. Фото: СОЦСЕТИ

Василеостровский районный суд Петербурга заочно арестовал бизнесмена Бориса Берсона. Причиной стало дело о пожаре в особняке Черкасского, которым владеет миллиардер. Власти города неоднократно пытались заставить хозяина привести в порядок историческое здание, которое числится памятником архитектуры.

- Берсон, как считает обвинение, своим преступным бездействием, в период с 21.08.2013 по 28.05.2021 нарушил требования по сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения «Дом А. Черкасского (Риттеров)», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пренебрежительное отношение владельца вылилось в повреждение особняка и причинение ущерба на сумму в 39 миллионов рублей.

В июне 2021 года Берсону судом была избрана мера пресечения в качестве запрета определенных действий. Но миллиардер не желал ходить на заседания. Его адвокаты приносили больничные из частных клиник, объясняя неявку состояние здоровья.

Суду это надоело и была проведена экспертиза здоровья, которая показала, что фигуранту не нужна госпитализация. А посему отсутствие в суде не является уважительным.

- Таким образом, суд пришел к выводу, что Берсон уклоняется от явки в суд и скрывается. Суд изменил Берсону меру пресечения на заключение под стражу на срок шесть месяцев со дня фактического задержания, объявив Берсона в розыск, - уточняет пресс-служба судов.

До задержания бизнесмена производство по делу приостановлено. Где именно находится Борис Берсон, доподлинно неизвестно. Но в последние годы его основным местом жительства был Израиль.

Справка «КП»:

Дом Черкасского - одно из старейших зданий Петербурга. Особняк был построен в 1726 году для сподвижника Петра I генерал-поручика князя Алексея Черкасского. В 1840 особняк перестроен по проекту архитектора Цолликофера. В 2014 году был включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Здание не эксплуатируется, отключено ото всех коммуникаций.

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