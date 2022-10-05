«Плакали. Двухлетней дочке сказал, что пошел на работу»: Как мобилизованных отцов провожали на военные сборы в Петербурге

Проводы мобилизованных петербуржцев не проходят без слез, объятий и поцелуев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизационный пункт в Невском районе находится в одном здании с центром допобразования детей. Но криков и смеха ребятни сейчас здесь не слышно. Весь второй этаж заняли сотрудники военкомата. Мобилизованные мужчины средних лет с большими сумками сидят в ожидании отправки. Чтобы отвлечься, им включили шпионский советский детектив. Друг с другом они почти не общаются, да и смотрят, скорее, в пол, а не в телевизор.

Тишину прерывает 72-летний ветеран-афганец Юрий Голуб. Вертолетчик пытался сам записаться в добровольцы, но ему отказали. Теперь пенсионер ежедневно приходит в пункт мобилизации и общается с каждым призывником для поднятия боевого духа.

По желанию призванные резервисты самостоятельно покупают для себя удобную одежду и амуницию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Еще ни одного уклониста я тут не видел, – сказал «КП-Петербург» ветеран. – Относятся с пониманием к повесткам и не бегают. Посмотрите, это простые русские мужики, работяги: повара, электрики, сварщики, монтажники. Я их всех хвалю. Консультирую по сборам и зарплате. Говорю, чтобы думали головой, не лезли, куда не надо, и вернулись героями, но главное – живыми.

Чуть бодрее остальных выглядят добровольцы. Ребята сами предлагают нам поговорить.

- Я не дожидался повестки и сам пришел в военкомат, - признается старший пулеметчик Андрей. – Отслужил по контракту четыре года, уволился семь лет назад. А сейчас долг зовет. Родственники с пониманием отнеслись. У меня отец бывший военный, никто не против.

Родные резервистов уверены, что их защитники вернуться домой героями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«СКАЗАЛ ДОЧКЕ, ЧТО ЕДУ НА РАБОТУ»

Среди остальных резервистов выделялся двухметровый юноша. Парень представился 25-летним Сергеем Соколовым. Работал строителем в «Лахта Центре». Отслужил пять лет назад оператором-наводчиком. Повестка на мобилизацию пришла по адресу проживания мамы. Женщина испугалась письму и сначала попыталась защитить сына от призыва.

- Разволновалась. Не хотела, чтобы меня куда-то отправляли. Сказала сотруднице военкомата, что отношения у нас очень плохие и знать меня не хочет. Но позже я сам позвонил в военкомат и сказал, что готов идти на призыв, – вспоминает Сергей. – Сейчас хотим с гражданской женой оформить брак в воинской части. Она отреагировала с тревогой на мобилизацию. Да и меня эмоционально потряхивало. Утром провожала меня с двухлетней дочкой. Плакали. Дочке я объяснил, что еду на работу. Она ответила: «Хорошо, заработаешь себе на кроссовки, купишь и вернешься». Если бы все было так просто.

Сергею Соколову с ростом под два метра было непросто найти военную одежду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сергей один из немногих, кто купил себе амуницию. У него рост 196 сантиметров и 45 размер обуви, поэтому парень подумал, что ему будет трудно подобрать удобную одежду в воинской части. На 15 тысяч рублей он купил берцы, большой рюкзак, разгрузочный бронежилет, балаклаву и аптечку. Пока молодой отец показывал все это добро нашему фотографу, перед призывниками выступили члены районного совета ветеранов.

- Есть один командир, и он отвечает за вас. Это ваш папа, а все остальные – его дети, – переходил на крик пожилой мужчина. – Вас не власть зовет, а Родина. Вас зовет ваш дом, ваши дети, внуки, мама и папа. И боремся мы не против Украины, а против коллективного Запада.

Многие пары не в восторге от внимания прессы и просят уединения и тишины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПОСМОТРИТЕ, КАК НАС МАЛО»

В Московском районе мобилизационный пункт с резервистами разместился в спортзале у стадиона «Московский». Внутрь пустили и родственников. Те не теряли времени – женщины целовали призывников, держали их за руки и обнимали. Много слов никто не произносил, все было понятно по взглядам.

Одна семья держалась особняком. Во главе белого стола в спортзале сидел оптимистичный мужчина, у которого не сходила с лица широкая улыбка. Это 55-летний офицер запаса Сергей Грищенко. Вокруг него сидели две дочки, жена и зять. Глава семейства сам попросился на службу. Пусть и не с первого раза, но его все же мобилизовали.

Мобилизованный офицер запаса Сергей Грищенко не давал семье повода для грусти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В 1941 году, когда объявили мобилизацию, толпа парней стояла. А сейчас что? Посмотрите, как нас мало. Это неправильно, – расстраивается офицер. – Нам сейчас нужна новая идеология. На фронте я буду помогать командирам. Не дам ребятам упасть духом. Если надо, то и автомат в руки возьму. С 1991 года не служил, но все навыки сохранились.

Через пару дней на мобилизацию пойдет и зять офицера. Женщины спокойно относятся к выбору любимых мужчин.

- Плакали, но чтобы папа не видел, – шепчут девушки. – У нас позиция такая: почему чужой папа или муж должен нас защищать, а мой папа будет прятаться? Поэтому мы уважаем его выбор.

Некоторые резервисты не могут сдержать слез при прощании с родными и близкими. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уединение родных прервали представители военкома. Восьмерых мужчин построили в спортзале на фоне патриотичного плаката. Местные ветераны сказали напутственные слова, а батюшка всех благословил. Икону, крестик и молитву не взял только один резервист – мужчина отбежал из строя в объятия к родным. На прощании возле автобуса он был единственным, кто по-настоящему расплакался.

В последнюю минуту перед отправкой родственники призывников спешили сказать им добрые напутствия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шестерых мобилизованных из Московского района отправили в мотострелковые войска, еще двое остались ждать отправки в десант. Впереди их ждет месяц военных сборов.

- Простите, что тычем в вас камерами, - обращаемся к одной из влюбленных пар.

- Да что вы, не извиняйтесь. Все будет хорошо, наши парни обязательно вернуться, - ответила девушка, вытирая слезы промокшей салфеткой.

Мобилизованных провожают священники и ветераны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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