Станцию метро «Ладожская» должны закрыть на капремонт уже 1 марта

Ладожская должна закрыться на ремонт 1 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Станцию метро «Ладожская» хотят закрыть на капитальный ремонт уже с 1 марта. Такой срок начала работ запланировали в Комитете по транспорту. Сейчас все зависит только от ремонта трамвайных путей на Заневском проспекте, по которому на время ремонта «Ладожской» будут курсировать трамваи-шаттлы до «Новочеркасской».

- Точной даты еще нет. Все будет зависеть от завершения КРТИ ремонта трамвайных путей. Планируем 1 марта, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Комтранса.

Напомним, что именно неготовность трамвайных путей стала причиной переноса начала капремонта с осени 2022 года на начало 2023-го. Позднее датой закрытия называлось 31 марта, такая дата прописана в документации второго аукциона на сайте госзакупок. Первый провести не удалось. Но в Смольном уверены, что договор с подрядчиком будет подписан до конца января. А сам ремонт начнут, как только к перевозке большого потока пассажиров будут готовы трамваи.

Сроки капремонта остаются неизменными. Это 11 месяцев с момента его начала. Все это время «Ладожская» будет закрыта.